В Україні знову стався дефіцит електроенергії: що кажуть енергетики

Причина дефіциту електроенергії в Україні – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів.

Про це повідомляє Укренерго.

"Електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів: сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті", - кажуть енергетики.

В Укренерго наголошують, що в енергосистемі зараз склалась важка ситуація. Тому енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію протягом всього дня до 18:00.

"Ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві. Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00", - пояснили в Укренерго.

Нагадаємо, в Міненерго повідомляють, що з огляду на поточну ситуацію в Україні не мають вдаватися до відключень електроенергії. На жаль, це може змінитися.

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