В Україні знову повідомили про загрозу «Орешніка»: деталі

Повітряна тривога.

У четвер, 12 лютого, в Україні знову попередили про загрозу балістики. Монітори пишуть про ймовірні пуски ракети «Орешнік». Наразі «почервоніли» лише ті регіони, де фіксують російські БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні.

Тривогу не оголошено по всій країні. Монітори зауважують, що, ймовірно, росіяни проводять тренування на полігоні «Капустин Яр». Якщо загроза саме через це, то будуть відбої. Якщо пуск відбувся, то підліт до Києва становить 5-10 хвилин, до Львова — 10-15 хвилин.

Зауважимо, понад дві години тому ПС також попереджали про загрозу та запуск балістичної ракети. Керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко згодом повідомив, що пуск був імітаційний.

Нагадаємо, від 12:26 до 12:47 в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Монітори та військові попередили про пуск ракети «Орешнік» з полігону «Капустин Яр», що в Астраханській області.