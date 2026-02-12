ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
547
Час на прочитання
1 хв

В Україні знову повідомили про загрозу «Орешніка»: деталі

Моніторингові чати пишуть, що, ймовірно, росіяни проводять випробування на полігоні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога.

У четвер, 12 лютого, в Україні знову попередили про загрозу балістики. Монітори пишуть про ймовірні пуски ракети «Орешнік». Наразі «почервоніли» лише ті регіони, де фіксують російські БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні.

Тривогу не оголошено по всій країні. Монітори зауважують, що, ймовірно, росіяни проводять тренування на полігоні «Капустин Яр». Якщо загроза саме через це, то будуть відбої. Якщо пуск відбувся, то підліт до Києва становить 5-10 хвилин, до Львова — 10-15 хвилин.

Зауважимо, понад дві години тому ПС також попереджали про загрозу та запуск балістичної ракети. Керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко згодом повідомив, що пуск був імітаційний.

Нагадаємо, від 12:26 до 12:47 в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. Монітори та військові попередили про пуск ракети «Орешнік» з полігону «Капустин Яр», що в Астраханській області.

Дата публікації
Кількість переглядів
547
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie