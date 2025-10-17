- Дата публікації
В Україні знову відключають світло: де сьогодні діють графіки
Скільки триватимуть знеструмлення під час застосування графіків аварійних відключень - неможливо.
Зранку п’ятниці, 17 жовтня, в деяких областях знову вдаються до аварійних графіків відключень світла. Причина - складна ситуація в енергосистемі.
Про це повідомили на сайтах обленерго.
Зауважимо, графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація, а не графіки погодинних відключень, які мають чіткі часові межі.
Зауважимо, в “Укренерго” повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення.
Сумська область
Сьогодні, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. Станом на ранок обмеження стосуються споживачів 1 і 2 черги.
Кіровоградська область
В обленерго повідомили, що від 09:09 в регіоні почали діяти графіки аварійних відключень світла.
“Шановні споживачі, у разі одночасного застосування ГАВ і ГПВ час відключень за вашим графіком може бути збільшено”, - наголосили в компанії.
Дніпропетровська область
“За командою “Укренерго” у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення”, - наголосили у ДТЕК.
Київ і Київська область
“У Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення світла”, - повідомили в ДТЕК.
Полтавська область
На Полтавщині о 8:55 застосували графік аварійного відключення світла, повідомили в АТ “Полтаваобленерго”.
Чернігівська область
На Чернігівщині запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.
Нагадаємо, в Україні напередодні також діяли графіки аварійних відключень світла. Зранку обмеження діяли у деяких областях, але ввечері через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії.