Укрaїнa
1043
2 хв

В Україні знову відключають світло: де сьогодні діють графіки

Скільки триватимуть знеструмлення під час застосування графіків аварійних відключень - неможливо.

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © ТСН.ua

Зранку п’ятниці, 17 жовтня, в деяких областях знову вдаються до аварійних графіків відключень світла. Причина - складна ситуація в енергосистемі.

Про це повідомили на сайтах обленерго.

Зауважимо, графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. Тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація, а не графіки погодинних відключень, які мають чіткі часові межі.

Зауважимо, в “Укренерго” повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення.

Сумська область

Сьогодні, за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. Станом на ранок обмеження стосуються споживачів 1 і 2 черги.

Кіровоградська область

В обленерго повідомили, що від 09:09 в регіоні почали діяти графіки аварійних відключень світла.

“Шановні споживачі, у разі одночасного застосування ГАВ і ГПВ час відключень за вашим графіком може бути збільшено”, - наголосили в компанії.

Дніпропетровська область

“За командою “Укренерго” у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення”, - наголосили у ДТЕК.

Київ і Київська область

“У Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення світла”, - повідомили в ДТЕК.

Полтавська область

На Полтавщині о 8:55 застосували графік аварійного відключення світла, повідомили в АТ “Полтаваобленерго”.

Чернігівська область

На Чернігівщині запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

Нагадаємо, в Україні напередодні також діяли графіки аварійних відключень світла. Зранку обмеження діяли у деяких областях, але ввечері через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії.

1043
