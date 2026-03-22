В Україні знову відключатимуть світло: "Укренерго" анонсувало обмеження на 23 березня

Відключення світла в Україні у понеділок, 23 березня

Завтра, 23 березня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися відключення електроенергії. Обмеження триватимуть п’ять годин — з 17:00 до 22:00, і торкнуться як звичайних громадян, так і бізнес.

Про термінове повернення графіків погодинних відключень повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії «Укренерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Кого торкнуться обмеження та чому їх повертають

У зазначений вечірній час діятимуть одразу два типи обмежень:

графіки погодинних відключень (безпосередньо для населення);

графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Головною причиною такого вимушеного кроку енергетики називають важкі наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури, через які енергосистема досі не може працювати на повну потужність.

Де дізнатися свій графік

В «Укренерго» попереджають, що ситуація в об’єднаній енергосистемі залишається вкрай динамічною і може змінитися будь-якої миті.

Точний час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою українцям радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також енергетики вкотре закликають громадян споживати електрику максимально ощадливо в ті години, коли вона з’являється за графіком, та не вмикати потужні прилади одночасно.

Нагадаємо, у неділю, 22 березня, частина мешканців Києва та області знеструмлена. За інформацією ДТЕК, світло зникло через аварію на одному з енергообʼєктів, раніше суттєво пошкодженому обстрілами.