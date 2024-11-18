В Україні знову відключатимуть світло: де і як довго

В Україні знову почали відключати світло. 18 листопада графіки відключень запрацювали у всіх областях. І все це через пошкодження енергообʼєктів під час чергової масованої ракетно-дронової атаки росіян. На скільки повернулися графіки відключень світла і що буде з електрикою взимку – в ексклюзиві TSN.UA розповіла Людмила Труфин.

Графіки повертаються

Графіки повертаються! Новий робочий тиждень в Україні почався з відключень світла. Як повідомили в "Укренерго", 18 листопада в країні заплановані стабілізаційні відключення до 22:00.

“Від 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”.

Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Що зі світлом в Одесі

Одним із перших міст, де відключили електроенергію після чергової атаки росіян, стала Одеса. 17 листопада там зникло світло, а разом з ним – вода і тепло. Електротранспорт також не працював. Утім, станом на ранок 18 листопада ситуація дещо покращилась.

“З 7 районів області частково без електропостачання залишаються два — Подільський та Одеський. В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, а також розгорнуті "Пункти незламності". Частково відновлено опалення, триває робота з повного відновлення теплопостачання. Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних та резервних джерел”.

Суми без світла

Через ворожу атаку світло відключили й на Сумщині. У місцевій ОВА повідомили, що 18 листопада о 00.10 ночі ворог завдав ракетного удару (ймовірно балістичною ракетою) по критичній інфраструктурі обласного центру.

Де скасували відключення

А от у двох областях вранці 18 листопада заплановані відключення скасували. Йдеться про Франківщину і Львівщину. Про це повідомили в місцевих обленерго. Відповідне розпорядження надало "Укренерго". У повідомленні зазначили, що інформація щодо інших регіонів оновлюватиметься.

Скільки триватимуть відключення

А тим часом голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Ранок.LIVE" заявив, що для відновлення енергосистеми знадобиться 3-4 дні, але відключення світла можуть бути й наступного тижня.

“У ЄС електроенергія впʼятеро дорожча, ніж в Україні. Таким чином імпорт створює збитки для українських енергокомпаній, тому важливо відновити власну генерацію. Від обстрілу постраждали об’єкти, які забезпечують пікове споживання вранці й увечері. Це може подовжити відключення світла на наступний тиждень".

Що буде зі світлом взимку

Про те, що у холодну пору українці знову зіткнуться з відключеннями світла, експерти говорили не один місяць. Казали, що причиною стане або значне похолодання, або ж масовані атаки ворога. Як бачимо, росіяни знову прагнуть залишити нас без світла саме перед зимою, тому прицільно б’ють по енергетиці. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ24" заявив, що без блекаутів для населення цієї зими енергетична система не впорається.

“Якщо буде -10-12, то щонайменше 1 черга відключень, скоріш за все, працюватиме в цей час".

Тим часом ексміністр палива та енергетики Іван Плачков в етері "Вечір.LIVE" розповів, що взимку в Україні можливі різні сценарії відключення електроенергії. Вибір сценарію знову ж таки залежить від кількох факторів: наскільки теплою чи холодною буде зима, та чи поновлять окупанти масовані атаки на енергосистему. У найкращому разі електроенергія може бути відключена лише на кілька годин на добу під час проведення ремонту або коли температура опуститься до мінус п’яти градусів. Цей сценарій передбачає відносно теплу зиму.

"Ми проходимо зимовий максимум більш-менш з короткими відключеннями споживачів за графіками і організовано. Тому що ремонти, тому що за умови -5-6 градусів може буде дефіцит".

За умови холодної зими (-18°C…-25°C) та відсутності масованих атак віялові та стабілізаційні відключення триватимуть по 4-6 годин: "Але це буде за графіком, регульовано та керовано".

Песимістичний сценарій — холодна зима і безпрецедентні масовані атаки. У цьому разі можливі тривалі, непередбачувані відключення на кілька діб для захисту енергосистеми.

"Відключення можуть бути довготривалими. Я маю на увазі добу, дві, а може і чотири-п'ять. Вони непрогнозовані".

Він додав, що енергетики намагатимуться врятувати енергосистему і відключатимуть світло стільки, скільки потрібно, нікого не запитуючи.

Зеленський про зиму

А тим часом Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо" заявив, що цьогоріч Україна готова до зими краще, ніж у попередні роки війни.

"Наскільки ми готові – напевно, ми сильніше готові, ніж будь-коли під час війни. Нас складно уразити, але припускати, що все буде спокійно, поки війна не закінчилася, не можна".

За словами Зеленського, відбулася, зокрема, децентралізація енергетичної мережі і зв'язку. Він також розповів, що Україна сьогодні має домовленості щодо ракет для різних систем ППО, "але цього недостатньо".

"Не буду говорити в кількості, але сьогодні стосовно домовленостей про ракети для Patriot, NASAMS, IRIS-T та багатьох інших систем ППО ми перебуваємо у дуже непоганому стані".

Він також додав, що, за даними розвідки, Росія буде продовжувати здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво для того, щоб спричинити блекаути.

"А блекаути – це, беззаперечно, незадоволення людей, суспільства".

Тривалі відключення

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів Politico, що цієї зими відключення світла можуть тривати до 20 годин, якщо температура впаде до -10°, а Росія виведе з ладу наші АЕС.

“В Центральній Україні після ракетних атак було знищено енергетичні об’єкти, що спричинило масштабні ремонтні роботи перед зимою. Через російські удари Україна втратила понад половину своїх генерувальних потужностей, і фахівці прогнозують відключення електроенергії на 8-14 годин на день, а в разі погіршення ситуації — до 20 годин”.

Експерти підкреслюють, що основна частина енергетичного забезпечення країни залежить від незахищених атомних станцій, які покривають 60% потреб України. У разі нових атак на ядерну інфраструктуру це може призвести до тривалих відключень і нової гуманітарної кризи, коли люди будуть змушені залишати країну в пошуках тепла та притулку.

Як зігрітися взимку

Українців ще від літа закликають готуватися до важкої зими, зокрема варто заздалегідь підготувати набір екстреної допомоги. У матеріалі ТСН.ua йдеться про те, що насамперед взимку варто запастися практичними речами. Для цього треба придбати ліхтарик, свічки, батарейки, лампочки з акумуляторами, світлодіодні лампи, а також альтернативні методи заряджання (павербанки) для телефона чи інших пристроїв, які потребують живлення (ноутбуки, ліхтарики тощо).

“Краще купувати павербанки на 20-30 тис. мАг. Одним зарядом такого пристрою можна буде підзарядити телефон до шести разів. Також якщо є можливість, запасіться акумуляторними або сонячними батареями, іншими пристроями, що дозволять заряджати життєвонеобхідну техніку. Можна придбати дизельний чи бензиновий генератор, однак їх можна використовувати лише поза домом. Не запускайте генератор у будинку чи гаражі, не підключайте його до домашньої електричної системи.”

Не завадить придбати спеціальні пристрої, які захищають ґаджети від перепадів напруги, що часто трапляється під час відключень електроенергії.

Утеплення житла

Готуючись до зими, не забудьте утеплити вікна, вхідні двері. Зокрема, варто обробити герметиком шпарини у вікнах, використати ущільнювач, щоб запобігти втраті тепла. Таку саму процедуру варто провести також з вхідними дверима. Щоб зберегти їжу холодною, якщо світло зникне надовго, придбайте лід або заморозьте пластикові контейнери з водою.

“Зверніть увагу, що більшість продуктів, які потребують охолодження, можна безпечно зберігати в зачиненому холодильнику близько чотирьох годин. Водночас заповнена морозильна камера зберігатиме температуру близько 48 год. У разі зникнення електроенергії бажано відчиняти холодильник і морозильну камеру якомога рідше і на якомога менший час”.

Їжа та питна вода

Підготуйте технічну й питну воду на кілька днів. З’ясуйте, де поблизу є бювети. Запасіться продуктами, які не потребують термічного оброблення – консерви, крекери, хлібці тощо. В разі, якщо у вас лише електрична плита, придбайте портативну (туристичну) газову плиту або пальник, завчасно підготуйте термоси з теплими напоями або супом.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла залишатимуться до кінця тижня, але й можливі наступного тижня.