В Україні знову вимикають світло: що треба зробити, щоб не залишитися без зв’язку

Цієї ночі Київ та 9 областей України зазнали комбінованої ракетної атаки, що спричинило аварійні знеструмлення. Попри це, критично важливий зв’язок для українців залишається доступним. Проте, як це зробити?

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Оператори мобільного зв’язку були готові до таких кризових ситуацій. Їхні інженерні бригади працюють у посиленому режимі, переводячи базові станції на акумуляторні батареї та генератори.

Поради для особистої підготовки до блекауту

1. Завжди знаходьте «Пункт незламності».

Заздалегідь завантажте Мапу Пунктів незламності у застосунку «Дія» (з головного екрана). Це дозволить вам мати офлайн-доступ до інформації про найближче місце, де можна:

зарядити телефон;

підключитися до інтернету;

зателефонувати рідним.

2. Забезпечте автономний домашній інтернет

Якщо ви хочете мати стабільний домашній інтернет навіть під час тривалих відключень світла, переконайтеся, що ваш провайдер використовує технологію XPON. Ця технологія дозволяє мережі працювати до 72 годин під час блекаутів.

Перевірте провайдера. Чи підключена технологія XPON, можна дізнатися на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН.

Підключіть живлення. Якщо ваш провайдер використовує XPON, вам потрібно купити повербанк і підключити його до роутера та абонентського термінала ONU, щоб забезпечити автономну роботу інтернету.

3. Користуйтеся національним роумінгом

Якщо зв’язок вашого оператора зник або погіршився через перевантаження мережі чи пошкодження станції, скористайтеся національним роумінгом. Ця функція дозволяє вашому телефону під’єднатися до мережі будь-якого іншого доступного оператора.

Як підключити роумінг:

Вимкніть автовибір мережі у налаштуваннях:

Android: Налаштування → Мобільна мережа (або Підключення) → Оператор.

iOS: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі.

Знайдіть та вручну оберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Перевірте можливість здійснення дзвінка чи надсилання SMS.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 жовтня, на території деяких областей запровадили графіки аварійних відключень світла. Причиною стали як атаки на об’єкти енергетики цієї ночі, так і попередні обстріли. Причина застосування графіків аварійних відключень — наслідки російської атаки на енергетику. Енергетики зауважують, що наразі повідомити споживачів про тривалість знеструмлення неможливо.

Львів готується до можливих знеструмлень. Місто переходить до режиму тестування альтернативних джерел. Втім, опалювальний сезон не розпочнеться у найближчі тижні.