319
1 хв

В Україні знову зафіксували землетрус: де саме це сталося

У Полтавському районі зафіксували землетрус магнітудою 3,1.

Руслана Сивак
Землетрус у Полтаві

Землетрус у Полтаві / © Скріншот

Увечері 6 лютого 2026 року в Полтавській області стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксовали о 19:46:36 на території Полтавської територіальної громади.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Згідно з вимірюваннями фахівців, магнітуда сейсмічної події склала 3,1 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 9 кілометрів.

За теперішньою класифікацією цей землетрус належить до невідчутних. Це означає, що його інтенсивність була занадто низькою для того, щоб люди могли відчути коливання поверхні без спеціального обладнання. Будь-які руйнування чи загрози для інфраструктури регіону відсутні. Додаткові технічні подробиці події доступні на офіційному ресурсі Головного центру спеціального контролю.

Місце, де стався землетрус у Полтавській області. / © скриншот

Місце, де стався землетрус у Полтавській області. / © скриншот

Нагадаємо, в Україні 4 лютого стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували о 23:44 у Дністровському районі Чернівецької області. Магнітуда землетрусу склала 1,7, а стався він на глибині 3 км.

Також в Азовському морі стався землетрус, магнітуда якого склала 5,1 бала. Поштовхи відчули навіть у Запорізькій та Донецькій областях.

319
