ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
517
Час на прочитання
2 хв

В Україні знову запроваджують аварійні відключення: де сьогодні не діють графіки

Аварійні графіки скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 24 грудня, в кількох областях України знову припинили діяти графіки відключення світла. Енергетики запроваджують аварійні вимкнення електроенергії.

Про це стало відомо з інформації обленерго та повідомлення НЕК «Укренерго».

В «Укренерго» наголосили, що обмеження посилили через наслідки атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Сьогодні у кількох регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії. Їх скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють», — додали в компанії.

Харківська область

За даними обленерго, у Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Окрім того, одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Сумська область

За вказівкою НЕК «Укренерго» на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень для 10 черг. В обленерго пояснюють, що причина таких обмежень — пошкодження енергосистеми внаслідок російської атаки.

Полтавська область

В обленерго наголошують, що о 10:23 отримали команду від «Укренерго» застосувати графіки аварійних відключень об’ємом десять черг.

Зауважимо, в «Укренерго» повідомили, що цієї ночі було атаковано енергооб’єкти у кількох областях. Виникли нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

За даними енергетиків, споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні в усіх регіонах упродовж доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

Нагадаємо, напередодні вночі під час комбінованого удару РФ вдарила по об'єктах енергетики. Під прицілом була інфраструктура на заході країни. Зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях.

У низці областей виникли проблеми зі світлом, в регіонах почали діяти аварійні відключення. Окрім того, Хмельниччина майже повністю залишилася без електрики. У регіоні було серйозно пошкоджено енергооб’єкти. Крім того, Львів і Тернопіль також залишися без електрики.

Дата публікації
Кількість переглядів
517
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie