- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 517
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні знову запроваджують аварійні відключення: де сьогодні не діють графіки
Аварійні графіки скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Сьогодні, 24 грудня, в кількох областях України знову припинили діяти графіки відключення світла. Енергетики запроваджують аварійні вимкнення електроенергії.
Про це стало відомо з інформації обленерго та повідомлення НЕК «Укренерго».
В «Укренерго» наголосили, що обмеження посилили через наслідки атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Сьогодні у кількох регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії. Їх скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють», — додали в компанії.
Харківська область
За даними обленерго, у Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Окрім того, одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Сумська область
За вказівкою НЕК «Укренерго» на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень для 10 черг. В обленерго пояснюють, що причина таких обмежень — пошкодження енергосистеми внаслідок російської атаки.
Полтавська область
В обленерго наголошують, що о 10:23 отримали команду від «Укренерго» застосувати графіки аварійних відключень об’ємом десять черг.
Зауважимо, в «Укренерго» повідомили, що цієї ночі було атаковано енергооб’єкти у кількох областях. Виникли нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.
За даними енергетиків, споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні в усіх регіонах упродовж доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.
Нагадаємо, напередодні вночі під час комбінованого удару РФ вдарила по об'єктах енергетики. Під прицілом була інфраструктура на заході країни. Зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях.
У низці областей виникли проблеми зі світлом, в регіонах почали діяти аварійні відключення. Окрім того, Хмельниччина майже повністю залишилася без електрики. У регіоні було серйозно пошкоджено енергооб’єкти. Крім того, Львів і Тернопіль також залишися без електрики.