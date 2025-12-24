В Україні знову запроваджують аварійні відключення: де сьогодні не діють графіки

Відключення світла. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 24 грудня, в кількох областях України знову припинили діяти графіки відключення світла. Енергетики запроваджують аварійні вимкнення електроенергії.

Про це стало відомо з інформації обленерго та повідомлення НЕК «Укренерго».

В «Укренерго» наголосили, що обмеження посилили через наслідки атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Сьогодні у кількох регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії. Їх скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Реклама

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють», — додали в компанії.

Харківська область

За даними обленерго, у Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Окрім того, одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Сумська область

За вказівкою НЕК «Укренерго» на території Сумщини запроваджено графіки аварійних відключень для 10 черг. В обленерго пояснюють, що причина таких обмежень — пошкодження енергосистеми внаслідок російської атаки.

Полтавська область

В обленерго наголошують, що о 10:23 отримали команду від «Укренерго» застосувати графіки аварійних відключень об’ємом десять черг.

Реклама

Зауважимо, в «Укренерго» повідомили, що цієї ночі було атаковано енергооб’єкти у кількох областях. Виникли нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

За даними енергетиків, споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні в усіх регіонах упродовж доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання.

Нагадаємо, напередодні вночі під час комбінованого удару РФ вдарила по об'єктах енергетики. Під прицілом була інфраструктура на заході країни. Зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях.

У низці областей виникли проблеми зі світлом, в регіонах почали діяти аварійні відключення. Окрім того, Хмельниччина майже повністю залишилася без електрики. У регіоні було серйозно пошкоджено енергооб’єкти. Крім того, Львів і Тернопіль також залишися без електрики.

Реклама