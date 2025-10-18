В Україні знову запроваджують графіки: де не буде світла сьогодні увечері

Відключення світла.

Реклама

У суботу ввечері, 18 жовтня, енергетики знову вдаються до графіків відключень світла. Лише у Чернігівській області знову застосовуються погодинні відключення.

Про це стало відомо з інформації на сайтах обленерго та ДТЕК.

Зауважимо, що тривалість відключень світла, коли діють екстрені та аварійні графіки, неможливо. Вони, на відміну від графіків погодинних відключень, не мають чітких часових меж.

Реклама

Зауважимо, в НЕК “Укренерго” повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях України були застосовані аварійні відключення електроенергії.

“Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі”, - наголосили в компанії.

Дніпропетровська область

“За командою “Укренерго” у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення”, - повідомили у пресслужбі компанії.

Кіровоградська область

В “Кіровоградобленерго” повідомили, що від 17:13 запроваджено графік аварійних відключень світла.

Реклама

Сумська область

Від 17:04 на Сумщині діють графіки аварійних відключень. За даними обленерго, 1 та 2 черги споживачів знеструмлені.

Нагадаємо, аналітики ISW зауважують, що наразі Кремль точково б’є по Україні, готуючи масштабне відключення світла. Війська РФ адаптують тактику далекобійних ударів за допомогою безпілотників та ракет, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України, аби масштабно порушити її роботу.

Видання “УП” з посиланням на власні джерела повідомляло, що можуть опинитися без світла прифронтові та прикордонні з РФ регіони. Насамперед це стосується Чернігівщини та Сумщини,. Також під загрозою Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина, Херсонщина.

Дата публікації 11:12, 18.10.25 Кількість переглядів 21 Енергетику треба рятувати вже! Шостка в цілковитій темряві! Як пережити зиму?