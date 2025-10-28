В Україні знову запроваджують графіки відключень: що відомо про ситуацію 28 жовтня

Електоенергія / © ТСН.ua

Реклама

В Україні знову повертаються до обмежень електроенергії. У вівторок, 28 жовтня, у кількох регіонах з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

Про це повідомили в «Укренерго».

Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок 28 жовтня є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де пошкоджено мережі.

Реклама

Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення, але ситуація залишається складною через наслідки і попередніх обстрілів.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Станом на 6:30 ранку вівторка, 28 жовтня, воно було на 1,8% вищим, ніж у цей же час у понеділок.

Енергетики пояснюють це хмарною погодою у більшості областей. Через неї побутові сонячні електростанції, які допомагали системі, зараз демонструють низьку ефективність або не працюють взагалі.

У тих же регіонах, де діють графіки для населення, у період з 07:00 до 22:00 застосовуються також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Реклама

Окрім наслідків обстрілів, енергетики борються з наслідками негоди. Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок залишались знеструмленими 30 населених пунктів у Дніпропетровській області. Заживлення споживачів очікується до кінця поточної доби.

В компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому важливо стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

Нагадаємо, киянам радили підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Так, за можливості варто придбати генератори, які зможуть забезпечити електрикою одну чи кілька квартир.