В Україні знову збільшилась кількість "помаранчевих" карантинних зон: локдаун загрожує вже двом регіонам

В Україні знову збільшилась кількість "помаранчевих" карантинних зон: локдаун загрожує вже двом регіонам

У "помаранчевій" зоні карантину вже сім областей України.

В Україні станом на 20 січня через погіршення ситуації з COVID-19 вже сім областей у "помаранчевій" зоні, одна з них близька до "червоної" зони, ситуація почала погіршуватися іще в одному регіоні.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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"Помаранчевими" нині є Сумська, Івано-Франківська, Рівненська і Чернівецька, Львівська, Житомирська, Тернопільська області. Дві останні перейшли з "жовтої" до "помаранчевої" зони сьогодні.

У Житомирській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 20,2%% за дозволеного максиму 20%; у Тернопільській області - 23,3%.

Натомість в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідає "червоній" зоні - 31,8% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - аж 108,4%, днем раніше було - 92,9%.

Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 81,5 за норми до 60 на 100 тис. населення.

У Львівській області два дні поспіль перевищено динаміку рівня госпіталізацій. Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.

Карантинні зони, 20 січня / Міністерство охорони здоров’я України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше в Івано-Франківській ОДА анонсували посилення обмежень через COVID-19.

Як повідомлялося, медична система України готується до чергового навантаження через потенційний спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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