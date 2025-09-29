Як українізація сповільнюється на тлі війни / © Інтерфакс-Україна

Кількість громадян, які знову використовують російську мову в побуті, зростає, незважаючи на повномасштабну війну.

Про це сказала мовна омбудсменка Олена Івановська в інтерв’ю РБК-Україна, пояснивши цю тривожну тенденцію людською психологією.

За словами Івановської, 2022 року, на початку великої агресії, російська мова абсолютно чітко асоціювалася з ворогом, і суспільство відчувало сором перед публічним її вживанням. Це призвело до різкого зменшення її поширення.

«Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І частина суспільства поступово повертається до старих мовних практик», — констатує омбудсменка.

Незважаючи на фіксацію цього регресу, Івановська категорично виступає проти насильницьких методів у питанні поширення української. На її думку, ефективними можуть бути лише довгострокові стратегії.

«Я бачу два головні шляхи: просвітництво і приклад», — сказала вона.

Омбудсменка пропонує починати роботу із заохочення української мови з наймолодшого віку — буквально з пологового будинку. Йдеться про системну підтримку родин: дарувати українську книгу, диски з колисковими та спеціальні пам’ятки, які б нагадували батькам про цінність мови як основи формування характеру та долі дитини.

Таким чином, влада має робити ставку не на тиск, а на створення природного, привабливого та цінного українськомовного середовища.

