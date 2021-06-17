В Україні зняли обмеження на в’їзд із Індії

Кабінет міністрів скасував заборону на перетин кордону з країни, яка нещодавно встановлювала рекорди за кількістю постраждалих від коронавірусу.

Український уряд дозволив особам, які прибули з Індії, в якій нещодавно лютувала нова хвиля коронавірусної інфекції, перетинати кордон нашої держави з дотриманням стандартних вимог для в’їзду. Про це йдеться у постанові №611 від 16 червня, опублікованій на "Урядовому порталі".

Цим документом Кабмін виключив зі своєї постанови від 9 грудня 2020 року №1236 відповідний пункт про заборону.

Відтепер громадяни, які прибувають з Індії (за винятком, дипломатів, біженців, іноземців, які постійно проживають на території України), для перетину кордону повинні пред’явити стандартний набір документів - поліс страхування, негативний ПЛР-тест або негативний експрес-тест (час проведення не більш, ніж 72 години до перетинання державного кордону) чи так званий ковід-паспорт - документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

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Самоізоляція для українців, які прибули з Індії, скасовується.

Нагадаємо, що лікарі-епідеміологи попереджали про те, що "індійський" штам коронавірусу скоро може з'явитися в Україні, тож нова хвиля COVID-19 цілком вірогідна.

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