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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні зникла рання діагностика раку: чим це загрожує пацієнтам

В Україні виникла критична ситуація для тисяч онкологічних пацієнтів, які змушені чекати або шукати допомогу за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Закритий медичний центр

Останній український центр, який проводив ранню діагностику раку, припинив роботу / Ілюстративне зображення

В Україні практично зникла можливість ранньої діагностики та моніторингу лікування багатьох видів раку, зокрема в онкогематології. Влітку 2025 року припинили працювати останні центри, які надавали послуги позитронно-емісійної комп’ютерної томографії (ПЕТ-КТ) у Києві.

Про це повідомляє BBC Україна.

До широкомасштабного вторгнення в Україні працювали три центри ПЕТ-КТ. Це була надзвичайно мала кількість, адже у Європі в середньому є один такий апарат на мільйон населення, тоді як в Україні їх було менше одного на 10 млн. Через війну приватний центр «Лісод» припинив роботу ще 2024 року, а влітку 2025 року з технічних причин зупинилися також центри в київській клініці «Феофанія» та в міському онкоцентрі.

Проблема з доступом і шляхи вирішення

За інформацією видання, неофіційно влада пояснює проблеми з ремонтом тим, що іноземні спеціалісти побоюються їхати в країну, де триває війна. Дистанційний ремонт виявився недостатньо ефективним. У результаті тисячі пацієнтів, які чекали своєї черги на обстеження, залишилися без доступу до життєво важливої діагностики.

Заступник міністра охорони здоров’я Євген Гончар визнав, що проблема з доступом до ПЕТ-КТ в Україні є давньою та системною. За його словами, цього року закуповують два циклотрони для будівництва нових центрів у Києві та Львові, але вони запрацюють не раніше ніж через кілька років. Як тимчасове рішення виділено кошти на продовження ресурсу циклотрона у «Феофанії», де обладнання має відновити роботу після 15 серпня.

Вартість одного обстеження в українських центрах становить близько 20 тисяч гривень, тоді як у Польщі для українців без статусу захисту ця послуга коштує від 50 тисяч.

Чому ПЕТ-КТ є критично важливою

ПЕТ-КТ — це сучасний метод, що використовує радіоактивні речовини з глюкозою. Вони накопичуються в пухлинних клітинах з підвищеним метаболізмом, що дозволяє виявити ракові ураження на ранніх стадіях. Цей метод є ключовим для встановлення діагнозу, стадіювання хвороби, оцінки ефективності лікування та виявлення рецидивів.

Лікарка інституту патології крові та трансфузійної медицини Мар’яна Сімонова підтвердила, що ПЕТ-КТ є «золотим стандартом» в онкогематології. Завдяки цьому обстеженню можна уникнути інвазивних процедур, таких як пункція кісткового мозку, а також відрізнити рубцеві зміни від залишкової пухлинної тканини після лікування. Також метод має цінність при діагностиці інших онкологічних захворювань, а також у кардіології та неврології.

Нагадаємо, попри війну у Києві продовжують рятувати дітей, хворих на рак, адже нкологія не може чекати до перемоги. У Національному інституті раку розповіли зворушливі історії Андрійка та Насті, маленьких українців які воюють з хворобою.

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