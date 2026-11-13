Пошкоджений багатоквартирний будинок у Рівному внаслідок нічної атаки 13 листопада / © ДСНС

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Російська армія у ніч проти 13 листопада та зранку атакувала Україну десятками ударних безпілотників. Під ударом опинилися цивільні об’єкти у Рівному, Запоріжжі, Києві, Вінниці та Одесі. Є загиблі та поранені.

Усе про атаку на Україну 13 листопада читайте на ТСН.ua.

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Атака на Рівне

Вночі ворог вдарив по Рівному дронами. Один із них цілеспрямовано влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу у двох квартирах.

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Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники ДСНС загасили пожежу, а також разом з іншими службами евакуювали з будинку 42 мешканців.

Наразі міська влада готує відселення людей із пошкодженої багатоповерхівки. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

«Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, плануємо розпочати вже зранку», — повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Крім того, через російську атаку у Здолбунові на Рівненщині загорілися гараж та автомобіль. Інформації про постраждалих там наразі немає.

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Пошкоджений житловий будинок у Рівному / © ДСНС

Атака на Запоріжжя

Російські війська атакували приватний сектор Запоріжжя. Внаслідок удару загинув 17-річний хлопець, також є постраждалі. Рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей. Йдеться про 35-річну жінку, 10-річного хлопчика, 34-річного чоловіка та 58-річну жінку. Усіх потерпілих доправили до лікарні.

© Запорізька ОВА

Атака на Одесу

Російські війська також завдали удару по Одесі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Внаслідок атаки було пошкоджено приватний житловий будинок, після чого там спалахнула пожежа.

Станом на момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.

Згодом ворог завдав ще одного удару по Одесі. Через це загинули двоє людей, ще п’ятеро осіб постраждали (двоє з них — у важкому стані). Пошкоджено приватні житлові будинки та легкові авто.

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На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок атаки / © Одеська ОВА

Атака на Вінницю

Вночі окупанти атакували Вінницю. Унаслідок ворожого нальоту постраждали двоє жінок віком 22 та 54 роки: отримали травми легкого ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Рятувальники загасили всі осередки пожежі та провели обстеження пошкоджених територій. Наразі встановлюється остаточний масштаб руйнувань.

Руйнування у Вінниці після атаки / © ДСНС

Атака на Київ

Вночі загарбники здійснили чергову атаку на Київ. Через падіння уламків ворожого дрона у Шевченківському районі виникла пожежа в медичному закладі. За даними ДСНС, у медзакладі також сталося руйнування на другому поверсі.

«Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще сімох людей врятували рятувальники ДСНС. Одна людина постраждала», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Як повідомили в МОЗ України, було пошкоджено один із медичних закладів Національної академії медичних наук. Постраждали троє пацієнтів, якім допомогли на місці. Медпрацівники не постраждали. Людей, які перебували на лікуванні, з пошкоджених відділень переведено до інших відділень лікарні.

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

Звіт Повітряних сил — скільки цілей збито і скільки «прильотів»

За даними Повітряних сил ЗСУ, від вечора 12 листопада та у ніч проти 13-го російська армія запустила по Україні 117 ударних дронів. Серед них були безпілотники типу «Шахед» (зокрема 63 реактивні), «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

Станом на 07:30 українська протиповітряна оборона знищила або придушила 80 ворожих безпілотників. Серед них — 39 реактивних «Шахедів», а також «Гербери» та дрони інших типів.

Повітряні сили також зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях. Крім того, падіння збитих БпЛА та їхніх уламків зафіксували ще у 10 місцях.

Ранкова атака на Україну 13 листопада

Російські загарбники продовжили запускати ударні безпілотники по Україні і вранці 13 листопада.

Станом на ранок повідомлялося про рух реактивних БпЛА на південь Миколаївщини з боку Херсонщини.

Також реактивний безпілотник перебував на сході Дніпропетровщини та рухався у напрямку Запоріжжя.

Окремий БпЛА прямував на Харків із півночі.

Ще один реактивний дрон перебував на заході Чернігівщини та рухався на південь.

Крім того, кілька реактивних БпЛА перебували на південь від Дніпра та прямували на захід.

Ще один реактивний безпілотник рухався на південь Миколаївщини у напрямку Одещини.

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