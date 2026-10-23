РФ тероризує українців / © Getty Images

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Сьогодні, 23 жовтня, росіяни атакували Полтавщину та Харків. Минулося, за попередніми даними, без жертв та постраждалих.

Про це повідомили в місцевій владі.

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«Знову ворожа атака на Полтавську громаду! В одному з приватних житлових секторів вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше шість домоволодінь — вибиті вікна, пошкоджені дахи. На щастя, станом на зараз обійшлося без постраждалих», — зазначила Катерина Ямщикова.

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За інформацією АТ «Полтаваобленерго», у мікрорайоні, що зазнав ворожої атаки, пошкоджено повітряну лінію електропередач.

Атака на Харків

У Харкові, за даними мера міста Ігора Терехова, ворог завдав удару реактивним дроном по Слобідському району. Влучання у дах господарської будівлі, виникла пожежа. Про постраждалих інформація наразі не надходила.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Суми. Під ударами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, пошкоджено житловий сектор, є постраждалі.

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