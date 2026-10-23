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В Україні зрання прогриміли вибухи: РФ вдарила по великому місту та центральній області — що відомо
У Харкові та Полтавській області є руйнування внаслідок атаки ворожими дронами.
Сьогодні, 23 жовтня, росіяни атакували Полтавщину та Харків. Минулося, за попередніми даними, без жертв та постраждалих.
Про це повідомили в місцевій владі.
«Знову ворожа атака на Полтавську громаду! В одному з приватних житлових секторів вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше шість домоволодінь — вибиті вікна, пошкоджені дахи. На щастя, станом на зараз обійшлося без постраждалих», — зазначила Катерина Ямщикова.
За інформацією АТ «Полтаваобленерго», у мікрорайоні, що зазнав ворожої атаки, пошкоджено повітряну лінію електропередач.
Атака на Харків
У Харкові, за даними мера міста Ігора Терехова, ворог завдав удару реактивним дроном по Слобідському району. Влучання у дах господарської будівлі, виникла пожежа. Про постраждалих інформація наразі не надходила.
Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Суми. Під ударами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, пошкоджено житловий сектор, є постраждалі.