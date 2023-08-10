В Україні збільшилась кількість хворих з інсультами: у чому причина

Через війну інсульти “помолодшають” орієнтовно на 10-15 років.

2023 року кількість інсультів у країні збільшилась на 16%. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про проблеми, пов’язані з прогалинами в менеджменті деяких медичних закладів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

“Через війну інсульти помолодшають орієнтовно на 10-15 років. Наше завдання – максимально підготувати медичну систему, в центрі уваги якої – здоров’я пацієнта”, – заявив очільник МОЗ.

За його словами, проблеми, які ще досі існують у деяких медичних закладах, більшість з яких перебуває в комунальній власності, пов’язані з прогалинами в менеджменті.

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“Буду звертатися до голів обласних рад з відповідними пропозиціями про зняття певних керівників із займаних посад. Адже ми говоримо не про абстрактні недоліки чи цифри, за цим стоїть життя конкретних людей, ціною помилки чи недбальства для яких є інвалідність або смерть”, – наголосив Віктор Ляшко.

Міністр звернув увагу керівництва медзакладів на необхідність ефективних закупівель тромболітичних лікарських засобів, своєчасного здійснення діагностичних заходів та ендоваскулярного втручання.

Також керівництву лікарень доручено провести роз’яснювальну роботу з лікарями щодо своєчасного інформування пацієнтів про можливість реабілітації після проведення лікування інсульту.

Яких заходів вживає МОЗ

В повідомленні уточнили, що Міністерство охорони здоровʼя продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики й лікування інсульту. На замовлення МОЗ за останні три роки було закуплено високотехнологічне обладнання для діагностики тй лікування, зокрема ангіографи.

Міністерство охорони здоров’я напрацювало принципи для розробки оптимальних маршрутів пацієнта з гострим мозковим інсультом, за якими визначений найбільший проміжок часу, протягом якого терапевтичні заходи будуть мати найвищий ефект ("терапевтичне вікно"). Також оптимізація маршрутів має на меті суттєво знизити летальність у разі ішемічного й геморагічного типів інсультів.

Нагадаємо, дослідження показало, що люди, у яких є проблеми зі сном, можуть мати більший ризик інсульту.

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