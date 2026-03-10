В Україні зросла кількість мільйонерів: в яких областях їх найбільше

Гроші / © pexels.com

На початок березня українці подали понад 46 тисяч податкових декларацій за минулий рік, вказавши у них 32,4 млрд грн доходу. За підрахунками Податкової служби, бюджет отримає 716 млн грн податків. Це майже на 200 млн грн більше, ніж було за цей же період торік.

Про йе повідомили у Державній податковій службі України.

Статистика мільйонерів та де їх найбільше

Як зазначили у податковій службі, понад 3,5 тисячі громадян офіційно підтвердили статус мільйонерів, показавши сукупний дохід у розмірі 14,6 млрд грн. Ця категорія платників має сплатити до бюджету 445 млн грн податкових зобов’язань.

Найвищу концентрацію капіталу зафіксовали в економічно активних регіонах. Рейтинг областей за обсягом задекларованих доходів виглядає так:

Київ — 6,6 млрд грн;

Львівська область — 3,0 млрд грн;

Дніпропетровська область — 2,9 млрд грн;

Київська область — 2,8 млрд грн.

Рекордну суму податкових зобов’язань серед фізичних осіб задекларував мешканець Київщини — він має сплатити понад 15,6 млн грн (ПДФО та військовий збір).

Основні джерела доходів мільйонерів

ДПС проаналізувала структуру прибутків, про які звітують українці. Найбільші суми отримано з таких джерел:

Спадщина та дарування — 2,9 млрд грн;

Продаж майна (рухомого та нерухомого) — 819,1 млн грн;

Іноземні доходи — 733,2 млн грн;

Оренда майна — 406 млн грн;

Інвестиційний прибуток — 227,3 млн грн.

Податкова знижка та терміни декларування

Паралельно зростає кількість громадян, які претендують на податкову знижку. Наразі понад 19 тисяч осіб подали заявки на повернення коштів із бюджету на загальну суму 139,4 млн грн. Це на 98 млн грн більше, ніж торік.

Державна податкова служба нагадує про встановлені законом дедлайни:

До 1 травня — обов’язкове подання декларацій для осіб, які отримали доходи, що підлягають декларуванню. До 31 грудня — термін для тих, хто подає звітність виключно для отримання податкової знижки.

Нагадаємо, Верховна Рада України не підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачав запровадження механізму оподаткування доходів, отриманих громадянами через цифрові платформи (зокрема OLX, Uber, Glovo тощо).