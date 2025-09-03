- Дата публікації
В Україні зросла кількість наркозалежних підлітків — що вони вживають (статистика)
Медики оприлюднили список "важких" речовин, які вживають підлітки 15-16 років.
В Україні зростає кількість підлітків, які мають досвід вживання наркотиків. Особливо помітне підвищення щодо так званих «важких» речовин — героїну, кокаїну та амфетаміну.
Центр громадського здоров’я України опублікував Національний звіт щодо наркотичної та алкогольної ситуації в країні за 2024 рік.
У документі зібрані дані про вживання психоактивних речовин, рівень алкоголізації, лікування залежностей, правопорушення та ключові зміни у законодавстві.
Зростання вживання наркотиків серед підлітків 15-16 років
У звіті зазначено, що зростає кількість підлітків, які мають досвід вживання наркотиків. Особливо помітне підвищення щодо так званих «важких» речовин — героїну, кокаїну та амфетаміну.
Також зафіксовано зловживання лікарськими препаратами — транквілізаторами, бензодіазепінами та прегабаліном.
Серед поширених наркотиків у 2024 році названо:
екстазі/MDMA — 36,7%,
псилоцибінові гриби — 28,1%,
амфетамін — 26,6%,
кокаїн — 18,7%.
Алкоголь та підлітки
Згідно з результатами дослідження ESPAD, у 2024 році серед українських підлітків 15–16 років спостерігається зменшення рівня вживання алкоголю. Водночас частка тих, хто має проблеми з надмірним вживанням, залишається стабільною і становить близько 14%.
Експерти наголошують: війна та досвід внутрішнього переміщення посилюють негативні тенденції у сфері психічного здоров’я, що прямо впливає на рівень вживання алкоголю та наркотиків.
Лікування та профілактика
У 2024 році понад 172 тисячі українців отримали лікування від залежностей, з них більше ніж 105 тисяч — через зловживання алкоголем, а понад 66 тисяч — через наркотики. Замісну підтримувальну терапію проходили 30,7 тис. пацієнтів, більшість із яких живуть з ВІЛ.
Водночас профілактичні програми в Україні залишаються фрагментарними і зосереджені переважно на інформуванні, а не на довгострокових системних рішеннях.
Правопорушення та нелегальний ринок
2024 року правоохоронці викрили 87 підпільних нарколабораторій, більшість з яких виробляли синтетичні стимулятори. Було вилучено значні обсяги канабісу, транквілізаторів і амфетамінів.
Також зафіксовано понад 47 тисяч кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотиків.
Кількість адміністративних порушень, пов’язаних із керуванням транспортом у стані сп’яніння, також суттєво зросла: зафіксовано понад 66 тис. випадків за статтею 130 КУпАП.
Зазначимо, що 2024 року сталися зміни у законодавстві. Зокрема, було ухвалено низку важливих рішень:
запроваджено пробаційний нагляд як альтернативу ув’язненню;
врегульовано легальне використання канабісу у медичних і наукових цілях;
впроваджено електронні рецепти на препарати на основі канабісу;
ухвалено нову редакцію закону про алкоголь, яка уніфікує правила його обігу;
обласним адміністраціям передано право встановлювати часові обмеження на продаж алкоголю.
