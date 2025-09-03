ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
260
В Україні зросла кількість наркозалежних підлітків — що вони вживають (статистика)

Медики оприлюднили список "важких" речовин, які вживають підлітки 15-16 років.

Наркотична та алкогольна ситуація в Україні / © УНІАН

В Україні зростає кількість підлітків, які мають досвід вживання наркотиків. Особливо помітне підвищення щодо так званих «важких» речовин — героїну, кокаїну та амфетаміну.

Центр громадського здоров’я України опублікував Національний звіт щодо наркотичної та алкогольної ситуації в країні за 2024 рік.

У документі зібрані дані про вживання психоактивних речовин, рівень алкоголізації, лікування залежностей, правопорушення та ключові зміни у законодавстві.

Зростання вживання наркотиків серед підлітків 15-16 років

У звіті зазначено, що зростає кількість підлітків, які мають досвід вживання наркотиків. Особливо помітне підвищення щодо так званих «важких» речовин — героїну, кокаїну та амфетаміну.

Також зафіксовано зловживання лікарськими препаратами — транквілізаторами, бензодіазепінами та прегабаліном.

Серед поширених наркотиків у 2024 році названо:

  • екстазі/MDMA — 36,7%,

  • псилоцибінові гриби — 28,1%,

  • амфетамін — 26,6%,

  • кокаїн — 18,7%.

Алкоголь та підлітки

Згідно з результатами дослідження ESPAD, у 2024 році серед українських підлітків 15–16 років спостерігається зменшення рівня вживання алкоголю. Водночас частка тих, хто має проблеми з надмірним вживанням, залишається стабільною і становить близько 14%.

Експерти наголошують: війна та досвід внутрішнього переміщення посилюють негативні тенденції у сфері психічного здоров’я, що прямо впливає на рівень вживання алкоголю та наркотиків.

Лікування та профілактика

У 2024 році понад 172 тисячі українців отримали лікування від залежностей, з них більше ніж 105 тисяч — через зловживання алкоголем, а понад 66 тисяч — через наркотики. Замісну підтримувальну терапію проходили 30,7 тис. пацієнтів, більшість із яких живуть з ВІЛ.

Водночас профілактичні програми в Україні залишаються фрагментарними і зосереджені переважно на інформуванні, а не на довгострокових системних рішеннях.

Правопорушення та нелегальний ринок

2024 року правоохоронці викрили 87 підпільних нарколабораторій, більшість з яких виробляли синтетичні стимулятори. Було вилучено значні обсяги канабісу, транквілізаторів і амфетамінів.

Також зафіксовано понад 47 тисяч кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотиків.

Кількість адміністративних порушень, пов’язаних із керуванням транспортом у стані сп’яніння, також суттєво зросла: зафіксовано понад 66 тис. випадків за статтею 130 КУпАП.

Зазначимо, що 2024 року сталися зміни у законодавстві. Зокрема, було ухвалено низку важливих рішень:

  • запроваджено пробаційний нагляд як альтернативу ув’язненню;

  • врегульовано легальне використання канабісу у медичних і наукових цілях;

  • впроваджено електронні рецепти на препарати на основі канабісу;

  • ухвалено нову редакцію закону про алкоголь, яка уніфікує правила його обігу;

  • обласним адміністраціям передано право встановлювати часові обмеження на продаж алкоголю.

