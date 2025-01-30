В Україні зросла кількість постраждалих від укусів змій: хто в зоні ризику

У 2024 році в Україні зареєстровано 233 випадки укусу отруйними зміями, що на 28 більше, ніж у попередньому році. Серед постраждалих – 57 дітей.

Про це повідомило Центр громадського здоров’я.

Основні географічні зони, де фіксувалися укуси, включають:

Дніпропетровську область — 48 випадки (один дорослий помер);

Закарпатську й Івано-Франківську області — по 30 випадки;

Житомирську та Львівську області — по 20 випадки;

Полтавську область — 13 випадки;

Рівненську область — 12 випадки;

Чернігівську область — 10 випадки;

Чернівецьку область — 9 випадки;

Волинську й Одеську області — по 8 випадки;

Хмельницьку область та м. Київ — по 5 випадки;

Запорізьку та Сумську області — по 4 випадки;

Вінницьку та Тернопільську області — по 2 випадки;

Київську, Харківську та Черкаську області — по 1 випадку.

"У Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях не зафіксовано жодного випадку звернення по медичну допомогу через укуси змій. Дані з Луганської області та АР Крим відсутні", - йдеться в повідомленні.

В Україні є три види отруйних змій: гадюка степова, гадюка звичайна та гадюка Нікольського. Змії активні в теплу пору року і зазвичай зустрічаються біля водойм, в степах та лісах, а також в місцях, де часто бувають люди, наприклад, на будівельних звалищах.

Щоб уникнути укусу, слід бути обережними в природі: не ходити босоніж по траві, не турбувати змій і бути обачними, перебуваючи в місцях їхнього природного середовища. У разі укусу важливо якнайшвидше звернутися до лікаря, щоб отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, через аномально теплу погоду в Києві розквітли підсніжники та сакура.

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