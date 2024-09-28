В Україні зросла кількість військовослужбовиць: скільки жінок в ЗСУ

На сьогодні в Збройних силах України перебуває понад 60 тисяч жінок. Значна частина з них виконують завдання на лінії фронті.

Про це повідомила держсекретарка МОУ Людмила Дараган на міжнародному семінарі з питань гендерної рівності.

За її даними, з 68 000 жінок, які служать в ЗСУ, понад 48 000 військовослужбовиць. Тоді як безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 000 військовослужбовиць.

"Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю та розумом, а не за статтю", – сказала Дараган.

Вона зазначила, що гендерна політика Міноборони за останні роки змінилася.

"Самого закону виявилося недостатньо. Існував ще й наказ з грифом ДСК, що регламентував офіцерські посади для жінок та чоловіків окремо. У 2022 році, після зміни цього наказу, вдалося подолати ці перепони", – пояснила вона.

Нашадаємо, на війні загинула тренерка, чемпіонка України, призерка чемпіонату світу з важкої атлетики 47-річна Ніна Пашкевич з Рівненщини.

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