В Україні зросла площа підтоплених територій: де найскладніша ситуація

В Україні триває сезонне підняття рівня води.
Станом на ранок 16 квітня кількість підтоплених господарств в Україні зросла до понад 900, рятувальники продовжують надавати допомогу людям, які опинились у зоні лиха.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Залишаються підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я), підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 747 га сільгоспугідь", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники продовжують допомагати людям долати наслідки весняного водопілля.
"Від початку робіт підвезено для потреб постраждалого населення понад 24,1 тонни питної води та 260 кілограмів продуктів харчування, перевезено через водні перешкоди 1 344 особи, евакуйовано 22 громадянина, відкачано 10 570 кубічних метрів води", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня сезонне підняття рівня води зафіксоване у межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
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