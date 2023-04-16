В Україні зросла площа підтоплених територій: де найскладніша ситуація

Станом на ранок 16 квітня кількість підтоплених господарств в Україні зросла до понад 900, рятувальники продовжують надавати допомогу людям, які опинились у зоні лиха.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Залишаються підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я), підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 747 га сільгоспугідь", — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують допомагати людям долати наслідки весняного водопілля.

"Від початку робіт підвезено для потреб постраждалого населення понад 24,1 тонни питної води та 260 кілограмів продуктів харчування, перевезено через водні перешкоди 1 344 особи, евакуйовано 22 громадянина, відкачано 10 570 кубічних метрів води", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня сезонне підняття рівня води зафіксоване у межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

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