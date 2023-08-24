В Україні зросла реальна зарплата вперше від початку вторгнення: названі суми

За даними ПФУ, середня зарплата українців у червні сягала 16 012 грн.
Реальні зарплати в Україні зросли вперше від початку повномасштабної війни, про що свідчать дані Пенсійного фонду.
Про це повідомляється на сайті ПФУ.
Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати в Україні за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії.
У порівнянні із червнем 2022 року (13 957 грн), середня зарплата зросли на 14,7%. А річна інфляція у червні сягала 12,8%, що означає зростання реальної зарплати в Україні на близько 2%.
Середня зарплата в Україні 2023 за даними ПФУ:
- січень – 12 644,98 грн,
- лютий – 12 794,11 грн,
- березень – 13 423,28 грн,
- квітень – 13 626,02 грн,
- травень – 14 109,64 грн,
- червень – 16 012,38 грн.
До слова, за даними ПФУ, станом на 1 липня середня пенсія в Україні становила 5 311 грн. Так, за рік середня пенсія зросла на 874 грн – майже на 20%.
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