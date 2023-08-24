В Україні зросла реальна зарплата вперше від початку вторгнення: названі суми

За даними ПФУ, середня зарплата українців у червні сягала 16 012 грн.

Реальні зарплати в Україні зросли вперше від початку повномасштабної війни, про що свідчать дані Пенсійного фонду.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати в Україні за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії.

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У порівнянні із червнем 2022 року (13 957 грн), середня зарплата зросли на 14,7%. А річна інфляція у червні сягала 12,8%, що означає зростання реальної зарплати в Україні на близько 2%.

Середня зарплата в Україні 2023 за даними ПФУ:

січень – 12 644,98 грн,

лютий – 12 794,11 грн,

березень – 13 423,28 грн,

квітень – 13 626,02 грн,

травень – 14 109,64 грн,

червень – 16 012,38 грн.

До слова, за даними ПФУ, станом на 1 липня середня пенсія в Україні становила 5 311 грн. Так, за рік середня пенсія зросла на 874 грн – майже на 20%.

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