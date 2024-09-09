В Україні зросла середня зарплата: хто отримує найбільше, а хто - найменше

Найбільшу зарплату отримують працівники інформації та телекомунікації - 50 тисяч гривень за місяць.
В Україні середня зарплата зросла до 21 тис грн на місяць, ще пів року назад вона становила 18 903 грн.
Про це йдеться у звіті Держстату.
Відповідно до інформації, найбільші зарплату отримують в:
- інформації та телекомунікації - 50 200 грн,
- авіаційному транспорті – 43 400 грн,
- фінансовій та страховій сфері – 39 900 грн,
- професійній, науковій та технічній діяльності - 28 300 грн,
- водному транспорті - 25 650 грн.
Найменшу заробітну плату отримують в:
- функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 12 800 грн,
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг - 12 800 грн,
- освіті - 15 050 грн,
- мистецтві, спорту, розвагах та відпочинку - 15 100 грн,
- тимчасовому розміщування та організації харчування - 15 350 грн.
Нагадаємо, міністр освіти Лісовий впевнений, що місячних витрат на оборону достатньо для річного підвищення зарплат вчителям.
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