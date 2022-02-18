В Україні зросла смертність: наскільки поменшало населення за рік

В Україні зросла смертність: наскільки поменшало населення за рік

Водночас за минулий рік у країни народилися 271 984 особи.

Загальна смертність в Україні зросла наприкінці 2021 року. Всього за рік у країні померли 714 263 людини.

Про це свідчать дані Державної служби статистики про демографічну ситуацію в Україні за січень-грудень 2021 року.

Кількість смертей за 2021 рік є на 97 428 (на 15,8%) більшою, аніж за січень-грудень 2020 року, коли померли 616 835 людей.

Зокрема, у грудні минулого року померли 64 264 людини (у грудні 2020 року – 67 663).

Водночас за минулий рік в Україні народилися 271 984 особи (у 2020 році – 293 457), а міграційний приріст склав 21 261 людину (у 2020 році – 9 316).

Кількість наявного населення в Україні на 1 січня 2022 року становила 41 167 336 людей. Від початку 2021 року населення скоротилося на 421 018 людей (включно з даними за грудень ­– на 40 770 людей).

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