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В Україні зросла зарплата: хто отримує найбільше, а хто - найменше

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні зросла зарплата: хто отримує найбільше, а хто - найменше

Гривня / Фото: УНІАН

Найменші зарплати отримують працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури.

Середня зарплата у третьому кварталі (липень-вереснь) склала 17,9 тис. грн. Це на 22,7% вище, ніж минулого року. 

Про це йдеться у звіті Держстаті.

Відповідно до даних Держстату, найвищі зарплати у третьому кварталі зафіксовані:

  • Інформація та телекомунікації – 37 542 грн.
  • Фінансова та страхова діяльність – 34 189 грн.
  • Авіаційний транспорт – 33 205 грн
  • Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 24 168 грн.
  • Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 грн.

Найменше зарплати зафіксовані:

  • сфери функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – в середньому 11 373 грн. 
  • творчості, мистецтва та розваг – 11 503 грн;
  • освіти – 12 180 грн;
  • поштової та кур'єрської діяльності – 12 804 грн;
  • тимчасового розміщення та організації харчування – 13 007 грн.

Втім, як пояснив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, зафіксоване зростання зарплат є лише номінальним.

"У реальному вимірі (з врахуванням  інфляції) середня зарплата за 9 місяців 2023 року була на 9,3% меншою, ніж за такий же період "довоєнного" 2021 року", - повідомив він.

Також нардеп додав, що ві початку року, за перші три квартали, середня зарплата сягнула 16 850 грн. Проти аналогічного періоду 2022 року середня зарплата номінально зросла на 17,7%, реально - на 1,7%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які фахівці найбільш затребувані на ринку праці.

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Дата публікації
Перегляди
1093
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