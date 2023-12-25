В Україні зросла зарплата: хто отримує найбільше, а хто - найменше

Найменші зарплати отримують працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури.
Середня зарплата у третьому кварталі (липень-вереснь) склала 17,9 тис. грн. Це на 22,7% вище, ніж минулого року.
Про це йдеться у звіті Держстаті.
Відповідно до даних Держстату, найвищі зарплати у третьому кварталі зафіксовані:
- Інформація та телекомунікації – 37 542 грн.
- Фінансова та страхова діяльність – 34 189 грн.
- Авіаційний транспорт – 33 205 грн
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 24 168 грн.
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 24 141 грн.
Найменше зарплати зафіксовані:
- сфери функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – в середньому 11 373 грн.
- творчості, мистецтва та розваг – 11 503 грн;
- освіти – 12 180 грн;
- поштової та кур'єрської діяльності – 12 804 грн;
- тимчасового розміщення та організації харчування – 13 007 грн.
Втім, як пояснив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, зафіксоване зростання зарплат є лише номінальним.
"У реальному вимірі (з врахуванням інфляції) середня зарплата за 9 місяців 2023 року була на 9,3% меншою, ніж за такий же період "довоєнного" 2021 року", - повідомив він.
Також нардеп додав, що ві початку року, за перші три квартали, середня зарплата сягнула 16 850 грн. Проти аналогічного періоду 2022 року середня зарплата номінально зросла на 17,7%, реально - на 1,7%.
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