В Україні зросли ціни на ліки в аптеках: наскільки та чи законно

В Україні зросли ціни на ліки в аптеках: наскільки та чи законно

Ціни на ліки зросли, однак аптечні мережі стверджують, що їх не підіймали. У Раді розповіли, що обґрунтованість підвищення цін перевіряє "Держлікслужба", але жоден оператор ринку не був притягнутий до відповідальності.

В українських аптеках протягом повномасштабної війни вартість медичних препаратів зросла на 20-25%. Деякі окремі позиції взагалі подорожчали на 40%.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров‘я Михайло Радуцький.

В Аптечній професійній асоціації стверджують, що мережі аптек націнку на препарати не збільшували. Але є низка інших факторів, які впливають на формування вартості медичних препаратів, пояснив Радуцький.

"Зокрема, падіння курсу гривні по відношенню до долара та євро, зростання вартості палива, ускладнення логістики імпортних лікарських засобів", - зазначив він.

За словами Радуцького, ще одна проблема – відсутність обігових коштів у аптечних мереж. Щоб відновити роботу на деокупованих територіях, компенсувати збитки, аптечним мережам потрібні ресурси.

"У деяких регіонах відчувається кадровий дефіцит. Для повернення на роботу до зруйнованих міст фармацевтів іноді доводиться додатково стимулювати", - додав він.

Крім того, обсяги продажів у аптечних мереж останнім часом знижуються через брак коштів у покупців. Люди купують тільки найнеобхідніше відмовляючись, наприклад, від вітамінів. Всі ці фактори впливають на підвищення цін.

Перевіряє обґрунтованість підвищення цін на лікарські засоби "Держлікслужба". З 24 лютого розглянуто понад 70 звернень громадян стосовно підвищення цін в аптеках. Але жоден оператор ринку не був притягнутий до відповідальності за необґрунтоване підняття цін на ліки, підсумував Радуцький.

"Чи потрібно вводити більш жорсткий контроль за вартістю медпрепаратів в аптечних мережах? Посилювати адміністративний тиск? Я так не вважаю. За останній час є декілька прикладів, коли державне регулювання цін призводило до виникнення дефіциту на товари, до появи "чорного ринку". На мою думку, є всі передумови для зниження цін ринковими методами", - написав депутат.

Нагадаємо, велика кількість українців виїхала на тимчасове проживання за кордон в зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України. Часто біженці їхали лише з найбільш необхідним, забуваючи купити ліки, до яких звикли. ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

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