В Україні зросли податки на продаж авто: скільки доведеться сплатити

Для військовослужбовців ставка військового збору зберігається на рівні 1,5% незалежно від типу доходів.

З 1 грудня в Україні запрацював новий порядок оподаткування, передбачений Законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану". Однією з головних змін є збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5% для фізичних осіб на різні види доходів, зокрема зарплати, оренду нерухомості, виграші, банківські депозити та інші доходи.

Як повідомили у головному сервісному центрі МВС, законом також передбачено зміни в оподаткуванні доходів від продажу транспортних засобів:

• Продаж першого легкового авто за рік: 0% податку.

• Продаж другого авто за рік: 5% від вартості + 5% військового збору.

• Продаж третього і більше авто за рік: 18% податку + 5% військового збору.

Для інших видів рухомого майна (вантажівки, спецтехніка, причепи):

• Перша та друга операції за рік: 5% податку + 5% військового збору.

• Третя та наступні операції: 18% податку + 5% військового збору.

Для військовослужбовців ставка військового збору зберігається на рівні 1,5% незалежно від типу доходів. Зміни спрямовані на збільшення бюджетних надходжень у період воєнного стану.

Нагадаємо, що підвищення податків в Україні від 1 грудня 2024 року призведе до зростання цін на українські продукти. З 2025 року очікується значна різниця між експортом та імпортом, яка сягатиме декількох десятків мільярдів доларів.

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