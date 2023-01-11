В Україні зросло споживання електроенергії: почалися аварійні відключення

До регіонів доведені ліміти споживання на нинішню добу.

В Украні станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії зросло через зниження температури на сході та в центрі країни. Саме тому зріс дефіцит потужності.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Зазначається, що до всіх областей доведені ліміти споживання. Вони діють упродовж всієї доби - від 00:00 до 24:00.

"Вже від 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення", - наголошують у компанії.

Також у деяких областях сильний вітер та негода пошкодили мережі операторів системи розподілу. Наразі електрики ведуть ремонтні роботи. Натомість у прифронтових регіонах на сході та півдні країни ситуація з електропостачанням залишається складною. Приичина - значні пошкодження електромереж внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі. Зокрема, внаслідок зниження температури збільшується споживання електрики.

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