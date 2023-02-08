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В Україні зросло споживання електроенергії через похолодання - Укренерго

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В Україні зросло споживання електроенергії через похолодання - Укренерго

Фото: Getty Images

Через російські обстріли у Миколаївській області виміри фактичного споживання зробити не вдалося.

Споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Про це 8 січня повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Після аварійного ремонту обладнання було включено в роботу один блок електростанції в центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії.

Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Продовжується імпорт електроенергії. 

Наявний обсяг виробленої електроенергії ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури, а також на покриття потреб промисловості та населення. 

В Одеській області зберігаються мережеві обмеження. Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання. 

"Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться", - зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, "Укренерго" анонсувала зміни у графіку відключень електроенергії у кожному регіоні після замірів електроспоживання. Під час цього цілий день не вимикатимуть світло.

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Дата публікації
Перегляди
1297
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