В Україні зросло споживання електроенергії через похолодання - Укренерго

Через російські обстріли у Миколаївській області виміри фактичного споживання зробити не вдалося.
Споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.
Про це 8 січня повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".
Після аварійного ремонту обладнання було включено в роботу один блок електростанції в центральному регіоні. Також зросла генерація з відновлюваних джерел енергії.
Водночас один блок на іншій електростанції виведений в аварійний ремонт. Продовжується імпорт електроенергії.
Наявний обсяг виробленої електроенергії ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури, а також на покриття потреб промисловості та населення.
В Одеській області зберігаються мережеві обмеження. Ліміти споживання не доводились до Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, де сьогодні планувалось провести виміри фактичного споживання.
"Однак через пошкодження водогону внаслідок обстрілів росіян виміри у Миколаївській області наразі проводитись не будуть, так як пошкоджена критична інфраструктура є значним споживачем, що вплине на показники вимірів. При цьому обмеження споживання в області наразі не застосовуватимуться", - зазначили в "Укренерго".
Нагадаємо, "Укренерго" анонсувала зміни у графіку відключень електроенергії у кожному регіоні після замірів електроспоживання. Під час цього цілий день не вимикатимуть світло.
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