В Україні зросло споживання електроенергії – людей просять економити

В "Укренерго" повідомили про зростання навантаження на енергосистему у вечірній час.

У зв'язку зі зростанням температури повітря споживання електроенергії в Україні у вечірні години значно зросло, людей просять економити світло від 16:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Зі зростанням температури повітря споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня", - розповіли у компанії.

Там зазначили, що це пов'язано передусім із використанням кондиціонерів.

"Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то від понеділка навантаження на енергосистему відчувається від 16:00 до 23:00 години. Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби від 16:00 до 23:00. Будь ласка, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", - йдеться у повідомленні.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів – з планового ремонту вийшов один із атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі.

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