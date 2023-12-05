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В Україні зростає електроспоживання: в "Укренерго" звернулися із терміновою заявою

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні зростає електроспоживання: в "Укренерго" звернулися із терміновою заявою

Лампочка / Фото: pixabay.com

У середу, 5 грудня, графік споживання – найбільший за останні чотири дні.

В Україні зростає електроспоживання. В "Укренерго" закликали заощаджувати електроенергію.

Про це інформує пресслужба енергокомпанії.

"Сьогодні графік споживання – найбільший за останні чотири дні, тому наполегливо просимо не "перегодовувати" графік, використовуйте електроенергію ощадливо", - звернулися до українців. 

У компанії нагадали, як можна зекономити електроенергію на роботі:

  • Слідкуйте за тим, щоб не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. (Наприклад, кондиціонер + електрочайник або кавомашина + мікрохвильова піч + комп’ютер).
  • Вимкніть світло у приміщеннях, які не використовуються (на складах, у підсобках, туалетах, душових, тощо).
  • Зменшить інтенсивність освітлення приміщення в той час, коли не приймаєте відвідувачів.
  • Користуйтеся настільними лампами або іншим локальним світлом на робочому місці замість яскравого освітлення усього приміщення.
  • По можливості, вимкніть освітлення вивісок у денний час (особливо у пікові години).
  • Вимкніть із розеток усі зарядки, якщо вони в цей час не заряджають ваш ноутбук, телефон або інший пристрій. 

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попереджали про можливий дефіцит електроенергії.

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Дата публікації
Перегляди
406
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