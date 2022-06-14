В Україні зростає кількість вакансій: шукають понад 100 тисяч працівників

В Україні зростає кількість вакансій: шукають понад 100 тисяч працівників

В Україні відновлюється бізнес і з'являються нові пропозиції про роботу. Тільки на чотирьох платформах кількість вакансій сягає понад 100 тисяч.

На сайті з пошуку роботи Work.ua кількість вакансій зростає на 10% щотижня та у 1,5 раза за місяць. Наразі там розміщено 26 316 пропозицій.

А кількість вакансій на OLX Робота зросла з минулого місяця на 30% - до 41 978, повідомляє "Опендатамедіа".

На сервісі пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni кількість фахівців у пошуку роботи збільшується, однак вакансій навпаки поменшало. Наразі на сайті розміщено 50 242 резюме та 15 148 вакансій.

На сервісі пошуку роботи за кордоном Jooble розміщено 31 520 вакансій. Їх кількість суттєво не змінилась за останні тижні.

За даними Poster POS, наразі в Україні відновили свою роботу 71% кафе та ресторанів. Разом вони генерують 76% обігу від показників до 24 лютого.

Кількість купівель залізничних квитків, за даними Railwaybot, становить 50% від довоєнних показників.

За даними таксі "Бонд", кількість замовлень таксі зростає та сягла 41,6% від довоєнного показника.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усю актуальну інформацію про працевлаштування українців у Польщі. Як війна змінила польський ринок праці, які вакансії там наразі пропонують, скільки платять та де і як безпечно шукати роботу.

Робота у Польщі: умови, зарплата і складнощі працевлаштування

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