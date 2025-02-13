В Україні зростає кількість випадків ГРВІ та грипу: у МОЗ відповіли, чи можливий карантин

За минулий тиждень понад 170 тисяч українців захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19.

В Україні зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВІ, однак Міністерство охорони здоров’я не планує вводити загальнонаціональний карантин.

Як повідомив керівник національної програми імунізації МОЗ Олександр Заїка в ефір телемарафону, наразі циркуляцію вірусу грипу зафіксовано у 22 регіонах країни, що відповідає прогнозам медиків.

За минулий тиждень понад 170 тисяч українців захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Це на 13% більше, ніж тижнем раніше.

"Ця динаміка прогнозована, і хоча грип поширюється, ми не говоримо про запровадження загальнонаціонального карантину. Водночас у регіонах, де показники захворюваності перевищують епідемічний поріг, можуть бути введені локальні протиепідемічні заходи", – наголосив Заїка.

МОЗ закликає громадян дотримуватися заходів профілактики, уникати великих скупчень людей та вчасно вакцинуватися.

Нагадаємо, через зростання захворюваності на ГРВІ у п’яти областях України зафіксовано перевищення епідеміологічного порогу. У цих регіонах можуть застосовувати так званий "локальний карантин".