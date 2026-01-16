В Україні зростає кількість випадків сказу: фахівець назвав головну причину

Сказ поширений серед лисиць

Реклама

Минулого року в Україні було зафіксовано зростання кількості випадків захворювання на сказ. Це пов’язано із неможливістю проводити вакцинацію серед диких тварин в умовах війни.

На цьому наголосив доцент кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань Міжнародного європейського університету Федір Лапій в ефірі «Громадського радіо».

Він зазначив, що поширення сказу серед диких тварин в Україні контролювали за допомогою вакцинації: вакцину розкидали у лісових масивах з авіаційного транспорту. Під час війни використання авіації в таких цілях стало неможливим.

Реклама

Фахівець також додав, що до повномасштабної війни проводилося відстрілювання тварин, які можуть бути носіями вірусу сказу, насамперед лисиць.

За його словами, дослідження, які проводили за результатами такого відстрілювання, свідчили, що 30, 40% або навіть більше тварин були хворі на сказ.

«Лисиці заходять на територію домогосподарств і контактують з нашими свійськими тваринами. І такий ланцюжок сприяє поширенню вірусу сказу в наші домогосподарства», — наголосив Федір Лапій.

Фахівець нагадав, що сказ передається від тварини до людини двома способами:

Реклама

через укус;

через потрапляння слини тварини на рану.

«Якщо слина тварини потрапляє на поверхню ока, то теж можна заразитися сказом», — пояснив він.

Основний симптом того, що тварина хвора на сказ — її неадекватна поведінка, зокрема агресивність, яка проявляється у втраті страху перед людьми.

Федір Лапій наголосив: якщо людину вкусила тварина, то незалежно від того, хворіла вона на сказ чи ні, все одно потрібно пройти лікування, адже це абсолютно смертельне захворювання.

Для отримання антирабічної допомоги потрібно одразу після контакту звертатися до найближчого травмпункту або до свого сімейного лікаря.

Реклама

За словами фахівця, в Україні є достатня кількість як вакцин проти сказу, так і імуноглобулінів, які використовуються для лікування.

Нагадаємо, минулого року через загрозу поширення сказу на Київщині оголошували карантин. Медики кажуть, що під час війни важче контролювати хворобу.