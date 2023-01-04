В Україні зростає споживання електроенергії: до всіх областей доведено ліміти - "Укренерго"

В Україні станом на 12:00 4 січня зростає споживання електроенергії через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів. У зв'язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, вони діють з 8:00 до 24:00.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

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Крім того, у прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян знову потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення почнуть відразу після отримання дозволів від військових.

Українців вкотре закликали розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.

Нагадаємо, у Києві від вівторка, 3 грудня, почали подавати світло за графіками. Столиця повернулася до стабілізаційних відключень електроенергії. У Київській області також запроваджено нові графіки.

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