В Україні зростає споживання електроенергії: в "Укренерго" пояснили причини

В Україні споживання електроенергії 22 січня більше, ніж учора.

В Україні станом на ранок 22 січня січня зростає споживання електроенергії. Воно більше, аніж днем раніше, 21 січня. Дефіцит потужності залишається суттєвим.

Про поточну ситуацію в енергосистемі України повідомили в НЕК "Укренерго".

Там пояснили, що причина дефіциту в російських ракетних та дронових атаках, які пошкодили електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережа.

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В "Укренерго" нагадали, що остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Крім того, по всій території країни тепло змінюється на морози.

"Завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - сказано в повідомленні.

Крім того, як вказується, у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Своєю чергою, "Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Яка ситуація з енергосистемою України

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Окрім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Голова ОВА Максим Козицький 21 січня повідомив, що через сильні снігопади у регіоні низка населених пунктів залишилися без електроенергії.

Тим часом на Київщині запровадять новий графік погодинних відключень світла.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, від моменту попереднього масованого обстрілу РФ енергетикам вдалося додати генерацію в енергосистему і збільшити можливості передавання електроенергії.

Раніше стало відомо, що ДТЕК не відключатиме світло в будинках за скаргами інших мешканців.

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