В Україні зростає споживання електроенергії: яка причина

В Україні станом на 11:00 8 січня зростає споживання електроенергії через стійкі морози. Відповідно, це призводить до зростання рівня дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею, 1 січня.

Про поточну ситуацію в енергосистемі України повідомили в НЕК "Укренерго".

Там кажуть, що до областей доведені ліміти споживання, які діють від 09:00 до 24:00. Якщо їх перевищать, доведеться застосовувати аварійні обмеження. Наразі вночі вдається обходитися без відключень.

Тож українців закликають економно користуватися електроенергією й вмикати енергоємні прилади почергово.

"Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання", - сказано в повідомленні.

Громадянам нагадали, що НЕК "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповідав, що через погіршення погодних умов ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі. Він нагадав, що українська енергосистема пережила 11 великих хвиль масштабних ракетних атак ворога. Ліміти споживання, які не можна перевищувати, на сьогодні є у кожному регіоні.

Раніше генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко пояснював, що кожні -5 градусів на вулиці - це +250 МВт до споживання. Окрім того, гендиректор енергопостачальної компанії попередив киян про можливість локальних аварій через морози.

Своєю чергою, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що енергетичний ракетний терор Росії проти України провалюється завдяки допомозі партнерів. Україні вдається відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру швидше, ніж росіяни завдають ушкоджень.

Тим часом, у ДТЕК повідомили, яку шкоду безпілотники завдають енергосистемі.

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