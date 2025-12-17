В Україні зростає захворюваність на ГРВІ та COVID-19

Лікар

В Україні упродовж минулого тижня кількість нових випадків захворювання на ГРВІ, грип та коронавірусну інфекцію перевищила позначку у 133 тисячі осіб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

«Протягом звітного тижня, з 8 до 14 грудня, медики зареєстрували 133 094 випадки інфікування. Цей показник на 6,1% перевищує дані попереднього семиденного періоду. Із загальної кількості хворих 81 132 — це діти, а 51 962 — дорослі громадяни», — зазначається у повідомленні відомства.

Згідно зі статистичними даними, за звітний період суттєво зросло навантаження на стаціонарні відділення медичних закладів. Через тяжкий перебіг хвороб та виникнення ускладнень було госпіталізовано 3 542 пацієнти, з яких понад половину — 2 101 особа — становлять діти. У профільному міністерстві запевняють, що всім госпіталізованим було надано необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

Окрему увагу фахівці приділяють ситуації з COVID-19. За тиждень було офіційно підтверджено 454 нові випадки захворювання, що на 3% більше за показники попереднього тижня.

На цей час у більшості областей України інтенсивність епідемічного процесу відповідає фоновим значенням. Проте у двох регіонах — Івано-Франківській та Житомирській областях — зафіксовано перевищення епідемічного порога (низький рівень).

Загалом від початку епідемічного сезону (з 29 вересня до 14 грудня 2025 року) сумарні показники виглядають наступним чином:

Кількість осіб, які перехворіли на ГРВІ, склала 1 333 085 людей, що на 3,5% вище за минулорічні індикатори за аналогічний період.

Лабораторно підтверджено 18 287 випадків коронавірусної хвороби.

Медики наголошують, що найнадійнішим способом захисту залишається своєчасна вакцинація. Для зниження ризику зараження рекомендовано суворо дотримуватися правил особистої гігієни (ретельне миття рук та використання антисептиків), забезпечувати регулярну вентиляцію приміщень і дотримуватися збалансованого раціону харчування.

Громадянам наполегливо радять уникати місць масового скупчення людей. У разі виникнення перших ознак нездужання (підвищення температури до 38°C і вище, кашель, біль у м’язах, горлі чи суглобах) необхідно негайно самоізолюватися.

Фахівці попереджають: лише кваліфікований лікар може встановити точний діагноз та призначити коректну схему лікування. Займатися самолікуванням в умовах зростання вірусних загроз небезпечно для здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився новий штам коронавірусу під назвою «Стратус» (XFG та XFG.3) Його головна особливість — незвичний симптом у вигляді хрипкого голосу, на який скаржаться інфіковані.