В Україні зростуть ціни на залізничні квитки: в УЗ розповіли подробиці

Ціни на рейси до Австрії та Молдови залишаться без змін.

Від 1 лютого "Укрзалізниця" зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. Це означає, що пасажири побачать суттєве підвищення вартості квитків.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зросте вартість квитків до Польщі та Угорщини, натомість ціни на рейси до Австрії та Молдови залишаться без змін.

"Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Ціни на квитки Польщі ціни зростуть:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

Вартість квитків на потяг Київ – Варшава зросте на 37%, а Київ – Будапешт – на 17% для СВ та 21% для купе.

Оформити квитки за старими цінами можна до 31 січня 2025 року включно через офіційний сайт "Укрзалізниці" та в мобільному застосунку.

Нагадаємо, з залізничних квитків "Укрзалізниці" прибрали дубляж російською мовою.

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