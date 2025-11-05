В Україні зростуть виплати за народження дитини 2026 року: на що можуть розраховувати батьки

В Україні зростуть виплати при народженні дитини / © pixabay.com

Верховна Рада України ухвалила закон, який від 1 січня 2026 року змінить систему державної підтримки сімей з дітьми.

Документ передбачає суттєве підвищення одноразової виплати при народженні дитини — до 50 тисяч гривень.

Окрім збільшення одноразової допомоги, закон запроваджує комплексну систему підтримки батьківства. Сюди входять щомісячні виплати на догляд за дитиною до одного року, підтримка вагітних які не мають страхування, а також нові програми «єЯсла» та «єСадок», спрямовані на допомогу батькам, які поєднують професійне життя з вихованням малюків.

Збільшення виплат за народження дитини у 2026 році

Верховна Рада України 5 листопада ухвалила закон №13532, який спрямований на підвищення рівня народжуваності та підтримку поєднання батьківства з професійним життям, охоплюючи допологовий, післяпологовий періоди та період догляду за дитиною після народження. Виплати 2026 року будуть фіксовані згідно з державним бюджетом, із зазначеними сумами, а попередні виплати за діючими програмами виплачуватимуться до завершення їх на момент набрання чинності новим законом.

Згідно з документом, одноразова виплата при народженні дитини з 2026 року збільшується до 50 000 грн. Раніше ця сума становила 41 280 тисяч гривень та виплачувалася частинами (10 320 гривень одноразово — решта по 860 гривень упродовж 36 місяців).

Закон передбачає комплексну підтримку батьків, зокрема:

допомогу вагітним жінкам, які не мають страхування;

щомісячну підтримку батьків для догляду за дитиною до одного року;

впроваджуються програми «єЯсла» для батьків, які повертаються на роботу після народження дитини, а також «єСадок» — підтримка сімей з дітьми від 3–6 років.

зберігається програма одноразової допомоги «Пакунок малюка»;

запроваджується «Пакунок школяра» — одноразова допомога у розмірі для сімей першокласників.

посилюється підтримка родин, які виховують дітей з інвалідністю.

Після підписання закону президентом України та публікації у газеті «Голос України», він набере чинності з 1 січня 2026 року.

Про які суми йдеться

Згідно з документом, від 1 січня 2026 року виплати становитимуть:

50 тисяч гривень — одноразова допомога при народженні дитини Ця допомога виплачується на першу дитину, а також на кожну наступну;

сім тисяч гривень — виплата у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок без державного соціального страхування. Виняток становлять військовослужбовиці — їм виплачуватимуть допомогу в розмірі повної зарплати;

сім тисяч гривень — щомісячна допомога по догляду за дитиною до 1 року. Для догляду за дитиною з інвалідністю сума збільшується до 10 500 гривень на місяць (коефіцієнт 1,5);

вісім тисяч гривень — допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років за програмою «єЯсла», якщо один із батьків чи опікунів, які дбають про дитину, працевлаштувалися на повний робочий день;

вісім тисяч гривень — грошова виплата по догляду за програмою «єСадок»;

п’ять тисяч гривень — одноразова грошова допомога учням перших класів за програмою «Пакунок школяра».

Водночас закон чітко врегульовує механізм переходу до нових правил виплат. Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився один рік, її батьки не лише продовжують отримувати стару щомісячну допомогу (860 грн), але й додатково почнуть отримувати нову щомісячну виплату в сім тисяч гривень.

Ця подвійна виплата діятиме до моменту, коли дитині виповниться один рік.

«єЯсла» та «єСадок»

Програма «єЯсла» — це нова державна соціальна допомога, запроваджена в Україні для підтримки батьків дітей віком від одного до трьох років. Вона передбачає два основні варіанти підтримки:

якщо батьки після досягнення дитиною одного року повертаються на роботу на повний робочий день, держава виплачуватиме їм щомісячну допомогу у розмірі вісім тисяч гривень. Ці кошти можна витрати на оплату послуг з догляду за дитиною, наприклад, няні або дитячому закладу;

якщо батьки вирішують залишитися вдома з дитиною до трьох років, держава продовжуватиме сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за таких батьків, що дозволяє зберегти страховий стаж і соціальні гарантії.

Варто зазначити, що для дітей з інвалідністю сума допомоги за програмою «єЯсла» буде більшою — 12 тисяч гривень (коефіцієнт 1,5).

З 2028 року в рамках програми «єСадок» запроваджується щомісячна виплата, яку фінансуватимуть місцеві бюджети, пояснили у Верховній Раді.

Цю допомогу можуть отримувати батьки (або інші законні представники, крім опікунів чи прийомних батьків) дітей віком від трьох до шести років (або до восьми років для дітей з інвалідністю) за умови, що батько/мати вийшли на повний робочий час.

Головна вимога для отримання коштів — дитина не отримала місця у комунальному або іншому дошкільному закладі, яке фінансується за кошти місцевого бюджету. Виплати припиняються, щойно дитина зараховується до садка або досягає граничного віку (шість чи вісім років).

«Пакунок малюка» та «Пакунок школяра»

Формат надання «Пакунку малюка» залишається попереднім — натуральна форма (набір необхідних речей) або грошова компенсація.

Якщо раніше «Пакунок малюка» можна було отримати лише після народження дитини, то згідно з новим законом, його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності.

Програма, за якою родини отримують п’ять тисяч гривень на підготовку дитини до школи — «Пакунок школяра» у 2026 році залишиться чинною.

«Законодавчо закріплено надання одноразової грошової допомоги «Пакунок школяра» для учнів перших класів — 5 тисяч грн у 2026 році (надалі розмір визначатиметься держбюджетом)», — зазнали у Міністерстві соціальної політики сім’ї та єдності України.

Батьки майбутнього першокласника чи майбутньої першокласниці надалі матимуть право використати ці гроші на одяг, взуття, канцелярію, книги тощо. Водночас визначається чіткий перелік магазинів, де можна витратити кошти.

Раніше міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що уряд готується надати українцям зимову підтримку, що передбачає виплати в розмірі однієї тисячі гривень та додаткових 6,5 тисяч гривень для найвразливіших громадян.

