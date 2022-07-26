В Україні ЗСУ ліквідували трьох ув'язнених ВК-7 РФ, ще двоє з пораненнями перебувають в Луганську

В боях на території України на сьогодні загинули щонайменше троє ув'язнених виправної колонії №7 "Яблунівка" РФ.

Ще двоє отримали поранення і доправлені до лікарні Луганська.

Про це повідомляють "Важные истории".

Щонайменше трьох засуджених, які відбували покарання в петербурзькій виправній колонії -7 "Яблунівка" і на початку липня було завербовано ПВК "Вагнер", вбито в Україні. Ще двох поранено, і вони перебувають в одній із лікарень Луганська.

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В медзакладі вони перебувають під несправжніми іменами.

"Цих людей повністю вивели із правового поля. Якщо поранені лежать у лікарні не під реальними іменами, мабуть, і загиблих ховатимуть теж під прізвиськами. Постає питання, як зможуть отримати гроші родичі загиблого. Бо якщо спорідненість з Іваном Івановим довести можна, то як доводити спорідненість із яким-небудь "Кульбабою"? Швидше за все, грошей за смерть людини родичі не побачать", — говорить адвокат Леонід Крикун, який співпрацює з правозахисною організацією "Русь, що сидить".

Відомо, що вагнерівські вербувальники приїздили до виправної колонії "Яблунівка" 1 липня. Вже в ніч проти 6 липня з колонії вивезли першу групу засуджених, близько 40 осіб. Загиблі та поранені люди, про яких йде мова, були у першій вивезеній із колонії групі людей.

Скільки засуджених на сьогодні завербовані "Вагнером", невідомо. Відомо лише, що випадки вербування людей для війни проти України відбувалися щонайменше у 15 колоніях. Може йтися про більш ніж 200 завербованих засуджених.

Відомо, що ПВК "Вагнер" обіцяє воякам "зарплату" в 100-200 тисяч рублів, додаткові виплати у разі поранення, а також близько 5 мільйонів рублів родичам, якщо завербований ув'язнений загине. Якщо після пів року на війні людина виживе, їй обіцяють помилування.

Нагадаємо, що російських солдатів, які відмовилися воювати, тримають в ув'язненні на Луганщині. Їх щонайменше десятки, але можуть бути й сотні.

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