В українки з картки "ПриватБанку" зникли гроші: в установі назвали винного 

Жінці порадили звернутися до поліції.

Клієнти "ПриватБанку" знову скаржаться на установу. Так, клієнтка банку під ніком "Svitlanochka" розповіла, що у неї з картки зникло 13 тисяч гривень.

Про це пише Мінфін.

Також читайте В Одесі молода аферистка наживалася на продажах одягу, якого не існувало

З її слів, гроші знімалися ввечері протягом 6 годин: підходів було 500, а розмір кожного сягнув 24,99 грн або 124,99 грн. Однак, повідомлень про зняття коштів не було.

Жінка пояснює, що для зняття грошей із картки шахраї обійшли встановлений на ній ліміт на інтернет-оплати, який становив 2 доллара на день.

Жінка негайно звернулася до відділення "ПриватБанку", де їй порадили звернутися до поліції. А після того, як побачили, що списання маркувалися як Google, Tik Tok та "побутова техніка", звинуватили в тому, що сталося її дитину.

"Сказали, що дитина наклацала. Хоча телефон я їй не даю, гаджет заблокований набором цифр і англійських букв. А за вечір було по 4-5 транзакцій за хвилину. Прикро, що "ПриватБанк" не бачить у цьому шахрайських дій", – каже жінка.

У відповіді на скаргу клієнтки "ПриватБанк" заявив, що передати дані картки шахраям жінка могла сама та сказали пригадати, хто ще має доступ до картки.

Раніше стало відомо, що в Україні клієнти "ПриватБанка" масово скаржаться на проблеми в роботі банкоматів фінустанови. Апарати не видають готівку, але все одно відбувається списання коштів з рахунку.

Не так давно клієнтка банка Тетяна Хода поскаржилась, що з її картки зникли кошти у розмірі майже 35 тисяч гривень.

Жінка повідомила, що "полетіли" кошти з зарплатної картки без її відома, без СМС-повідомлень. У фінансовій установі повертати гроші їй не поспішають, посилаючись на процедуру перевірки та розгляду її заяви з оскарженням операцій за банківською карткою.

Читайте також:

Новини України: майже пів мільйона гривень вкрали шахраї у самотніх пенсіонерів Івано-Франківська

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання