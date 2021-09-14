В українських магазинах виявили понад 70 тисяч небезпечних товарів

Підприємців-порушників штрафували.
Понад 70 тисяч небезпечних товарів виявили в українських магазинах. Від початку року Держспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок за зверненнями споживачів.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 14 вересня.
У результаті - було виявлено товари, які не відповідають встановленим вимогам. Це переважно електричні та електронні прилади, радіообладнання, іграшки та взуття. За даними Держспоживслужби, від початку року підприємців-порушників відомство оштрафувало на понад 20 мільйонів гривень. А неякісну продукцію було вилучено.