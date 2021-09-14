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В українських магазинах виявили понад 70 тисяч небезпечних товарів

В українських магазинах виявили понад 70 тисяч небезпечних товарів

УНІАН

Підприємців-порушників штрафували.

Понад 70 тисяч небезпечних товарів виявили в українських магазинах. Від початку року Держспоживслужба провела майже півтори тисячі перевірок за зверненнями споживачів.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 14 вересня.

У результаті - було виявлено товари, які не відповідають встановленим вимогам. Це переважно електричні та електронні прилади, радіообладнання, іграшки та взуття. За даними Держспоживслужби, від початку року підприємців-порушників відомство оштрафувало на понад 20 мільйонів гривень. А неякісну продукцію було вилучено.

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