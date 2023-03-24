В українських містах посилюють безпеку мешканців. У Ладижині презентували систему відеоспостереження "Безпечне місто"

Весь комплекс заходів обійшовся майже у 7 млн грн. Половину суми сплатили з бюджету Ладижина, ще понад 3 мільйони — спонсорські кошти компанії МХП.

Сьогодні, в місті Ладижин, що на Вінниччині, в.о. міського голови Ладижина Олександр Коломієць разом з керівництвом Нацполіції та представниками обласної влади презентували проект - систему “Безпечне місто”, - повідомляє місцеве видання "Новини Вінниці".

У місті з населенням 26 тисяч дали старт роботі системі відеонагляду “Безпечне місто”, яка раніше працювала у тестовому режимі.

“На прикладі Ладижина, яка запустила цю систему протягом року, ми хочемо показати, що бажано втілити таку систему, по всьому регіону. Коли кожна громада буде розбудовуватись за допомогою новітніх технологій і вкладати в свою безпеку, ми станемо єдиним регіоном, безпечним кластером в який не захочуть їхати злочинці та гастролери”,– зазначив на презентації начальник Нацполіції Вінниччини Іван Іщенко.

Прокоментував нову систему безпеки громади і її очільник.

ʼ“Уже понад рік йде повномасштабна війна, а тому питання безпеки українців виходять на перше місце. На фронті з цим успішно впораються ЗСУ. Ми їм допомагаємо чим можемо, і я впевнений — зробимо ще більше. Водночас, питання безпеки є актуальним й у тилу, тим більше, що саме наш Ладижин часто стає ціллю для ворожих обстрілів. Тому система “Безпечне місто” покликана посилити відчуття безпеки у мешканців Ладижина.

"Крім того, вона є й елементом інноваційних підходів до муніципального управління, що є принциповим для нашої команди, яка змінює підходи та пріоритети розвитку громади», — сказав міський голова Ладижина Олександр Коломієць та подякував за допомогу в реалізації проєкту правоохоронцям, начальнику Вінницької ОВА Сергію Борзову та Юрію Косюку, голові правління компанії МХП, яка долучилась до співфінансування "Безпечного міста".

Відтепер у Ладижинській ОТГ працює комплексна система відеоспостереження, що об'єднує 87 відеокамер, встановлених на території усієї громади, використовує потужне серверне обладнання і під’єднана до національної системи ГУ НП «Гарпун», що дозволяє миттєво обмінюватись даними із національною базою розшуку.

За потреби кількість відеокамер можна буде збільшити втричі – до 256. Всі камери мають нічний режим та можливість впровадження інтелектуальних алгоритмів для аналізу ситуації на дорозі, підрахунку людей. Цей проєкт постійно вдосконалюватиметься з використанням новітніх наукових підходів до функціонування системи відеоспостереження, миттєвого реагування на будь-які інциденти чи порушення.

Прокоментував старт інноваційної безпекової системи і народний депутат від Ладижина Микола Кучер:

“Дуже приємно, що зроблена така серйозна робота в Ладижинській громаді і я хочу подякувати компанії МХП, яка дбає про громаду і є дійсно соціальноорієнтованим бізнесом. Я переконаний, що безпечним містом у нас стане кожне – і Тростянець, і Гайсин, і Теплик, і інші громади”.

Довідково: Весь комплекс заходів обійшовся майже у 7 млн грн. Половину суми сплатили з бюджету Ладижина, ще понад 3 мільйони — спонсорські кошти компанії МХП.