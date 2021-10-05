В українських регіонах вдарять заморозки: коли і наскільки опуститься температура

В українських регіонах вдарять заморозки: коли і наскільки опуститься температура

Українців попередили про заморозки до -5°С.

Погода в Україні 6-7 жовтня буде сухою і морозною, очікується до -5°С. У зв'язку з цим, рятувальники оголосили І рівень небезпечності.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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Так, за даними синоптиків, заморозки в Україні до -5°С очікуються вночі 6 та 7 жовтня. Омине низька температура лише південні області та Закарпаття. Через зниження температури в Україні оголосили І рівень небезпечності, "жовтий".

"Уночі 6-7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями і у повітрі заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Сьогодні ж, 5 жовтня, денна температура повітря в Україні становитиме +12-17 градусів. На заході та в центрі повітря прогріється до +15-17 градусів.

Прохолодно буде на півночі та сході: стовпчики термометрів покажуть 12-15 градусів вище нуля.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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