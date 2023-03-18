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В українських рушниках, які підкорили світ, зашифровано ДНК нації

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В українських рушниках, які підкорили світ, зашифровано ДНК нації

“Рушники будуть символізувати зцілення, загоєння ран, бо насправді український народ незламний, і все відбудується".

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1978 рік. До Києва прибуває король Швеції Карл XVI з дружиною Сильвією. Монархів урочисто провозять Хрещатиком і влаштовують їм екскурсію Дніпром і Софією. Однак, чи не найбільше враження на королівське подружжя справила... сукня голови Верховної Ради Валентини Шевченко.

“На прийомі у Щербицького (колишнього першого секретаря ЦК КПУ – прим.авт.) королева Сильвія через всю залу сказала: “Боже, у вас така прекрасна сукня, я хочу знати, хто цей дизайнер”, – розповідає Влада Литовченко, директорка Вишгородського історико-культурного заповідника. 

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Сукню в українському стилі, яка викликала фурор, створила Валентина Верес – представниця легендарної ткацької династії. 

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Фотограф і музикант Кирило Верес – племінник знаменитої майстрині: “Це була дуже важка робота, на яку пішло більше місяця щоденної праці. Дуже красиве блакитне плаття, прикрашене великою кількістю орнаментів”. 

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Прабабуся Кирила, Марія Пособчук, була простою жінкою із Київщини, яка навіть не знала грамоти. Однак, створені нею рушники у 37-му представляли радянський союз на Всесвітній виставці у Парижі. 

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Нехай видима простота цієї жінки не вводить вас в оману. При союзі зіткані нею та її донькою Валентиною рушники були дипломатичним мастхевом  – без них не обходилась жодна зустріч іноземних делегацій.

“Держава відзначала їх преміями і доручала дуже складні завдання на дипломатичному рівні, – каже дослідниця рушників Людмила Тихонова. – Орнаментальні смуги, пунктирні, гладкі кольорові… І воно між собою все злагоджено, і ви не можете на нього надивитися, воно притягує ваш погляд”. 

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“Бабуся могла всю ніч ткати, а зранку піти копати картоплю, – пригадує Кирило Верес. – Вже визнана мисткиня, а з іншого боку – картоплю ж копати все одно комусь треба. Бабуся часто казала так: те, що я відчуваю на рідній землі, те я перекладаю на рушники. Це той самий генетичний код, про який усі кажуть”. 

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У 45-му Марія Пособчук створює приголомшливу серію чорних рушників, присвячену 17-річному синові, який не повернувся з фронту. Вкритих різнобарвною вишивкою, але на чорному тлі. 

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“Як вона казала, це квіти, які символізують життя. До останніх днів вона сподівалася, що син повернеться з війни”, – каже Кирило. 

“На жаль, він так і не повернувся. За цей твір Марію Маркелівну в 1966 році прийняли до спілки художників. Тобто, уявіть, людину, яка не має освіти, приймають до спілки”, – вражена талантом Марії Людмила Тихонова. 

Аби розрадити вбиту горем жінку, її єдина донька, яка мріяла стати медиком, погоджується продовжити родинну справу. І вже у 25 років Ганна Верес стає керівницею ткацького цеху, продукція якого була мало не в кожній оселі.

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“Це були і скатертини, це і штори, це і знавіси, це і художні панно, це і серветки, і навіть костюми і сукні – все це виготовлялось великими партіями, – розповідає директорка Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко. 

Кожній своїй роботі талановита ткаля давала назву та присвячувала її Україні. 

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“Це був інструмент просування  наших цінностей, нашої культури. Унікальні художні полотна сягали 12-ти метрів. Ними оздоблювали такі великі приміщення, як готель “Україна”, багаточисленні міжнародні виставки. Зокрема, в Монреалі, в США, у Франції. Ці роботи мають якусь магічну силу”, – відчуває Влада Литовченко. 

“Бабуся коли ткала, вона писала вірші.  І ці ж вірші переносила потім на тканину.  В цьому, може, і секрет такого її креативу”, – вважає Кирило Верес. 

Наші предки тисячоліттями зашифровували у рушниках приховані послання. Науковці розширували лише частину з них. 

“Наприклад, кругла квітка або зірка – це солярний знак, тобто символ Сонця. А символ землі, яка дає врожай, – це ромбик, на кінцях якого нібито паросточки”, – пояснює дослідниця рушників.  

Дослідник вишивки Володимир Підгірняк стверджує, що він розшифрував послання у стародавніх рушниках, знайдених у єгипетських пірамідах. І вони виявилися родом з України. 

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“В єгипетських вишиванках, як не дивно, записані наші українські слова. От вишивка, яка була знайдена в гробниці. Тут написано на цій вишивці “по-ша-на”. Значить цей рушник – як данина пошани для померлого”. 

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Юрій Дахно успадкував від прадіда уміння вишивати рушники, що містять потаємні магічні знаки.

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“Наслідуючи рушники свого прадіда, я також вишив рушник-дерево, – показує роботи краєзнавець Юрій Дахно. – Горизонтальна смуга внизу вважалась дорогою життя. Потім обов’язково корінець, або добре, щоб дерево було у вазончику або у горщечку”.

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“Є два світи, і між ними є зв'язок. І оце дерево життя дозволяє людям спілкуватися з родичами, які померли, а також з Богом, з самим космосом, – розкриває символізм вишивки дослідник Володимир Підгірняк. – Наприклад, завжди, коли дитина народжувалася, необхідно вишити їй рушник. А на ньому – побажання долі, фіксація року, імені, прізвища, а ще молитва, зафіксована за дитину. Ці символи не просто вишиті, а вони випромінюють своє значення, і це чує весь світ”. 

Приховані послання в рушниках, що облетіли світ, віднайшов і нащадок родини Верес Кирило: “В кожній роботі щось зашифроване. Фактично, кожен рушник – це така пісня, яка зіграна на струнах ткацького верстату. Тут і зелені поля, і сонце, і море, і озера. Тобто, на цьому рушнику – Україна”. 

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У лютому 2022-го російська ракета знищила Іванківський музей з роботами, що стали символами України.

“Снаряд поцілив якраз в те місце, де знаходилися роботи бабусі. І вони всі згоріли, – каже онук мисткині. – Це був цілеспрямований постріл саме в цей музей. І це вже не перший випадок, те ж саме сталося і з музеєм Сковороди. Ворог розуміє, що якщо він знищить культуру, то він знищить і Україну”. 

Але цього окупантам виявилось замало. Вони нещадно розграбували музей ткацтва, де зберігалися рушники Ганни Верес і Марії Пособчук. 

“Художніми панно Ганни Верес вони застилали і свої спальні місця, і використовували їх як завісу. І коли вони відходили, з собою прихопили ці унікальні ткані роботи”, – свідчить Влада Литовченко. 

Рятувати культурну спадщину довелось і Юрію Дахно. Навесні 22-го його село Москалі на Чернігівщині опинилось в окупації. Найцінніші реліквії чоловік сховав  у сусідському льоху. Поки Юрій рятував від ворога реліквії, його онука вишила рушник, в який заклала власні символи – вишивала та гадала собі: щойно завершить роботу, і ми переможемо. 

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У квітні 2022-го наші захисники звільнили село від окупантів. На щастя, рушники родини Верес зберігалися не лише в Іванкові, але й в інших музейних фондах, а також в особистій колекції родини Верес. Її сім’я вирішила передати ці рушники Іванківському музею після його відновлення.

“Рушники будуть символізувати зцілення, загоєння ран, бо насправді український народ незламний, і все відбудується, – переконаний Кирило Верес. – Збережемо культуру, будемо її розвивати – і переможемо”. 

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Дата публікації
Перегляди
949
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