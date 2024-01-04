В українських школах під час тривог через гру вчать правильного харчування: як отримати корисний набір

Здоровий спосіб життя та збалансоване харчування необхідні дітям. Особливо, коли йдеться про маленьких українців. Учні шкіл з усієї країни не лише соціалізуються у навчальних закладах, але й можуть перебувати у бомбосховищах та інших місцях прихистку тривалий час.

Діти переживають стрес, бігаючи до укриттів інколи по кілька разів на день. Як результат, запаси енергії, отримані з їжею, швидко зменшуються. Рішенням стане правильно підібраний раціон.

В UNICEF розробили рекомендації для педагогів щодо харчування під час бойових дій. Завданнями викладачів є:

говорити з дітьми та їхніми батьками про здорову їжу;

допомогти учням обрати смачне та корисне щоденне меню;

сформувати харчові звички здорових та сильних дітей.

Особливі вимоги й до зберігання та придатності їжі. Енергію дітям дозволяють швидко відновити готові сухі злакові сніданки, хлібці, печиво, сухарі, горіхи, насіння, сухофрукти та енергетичні батончики.

Але перед батьками і педагогами постає ще одне важливе питання – як організувати харчування так, щоб здорова їжа стала звичкою, а не винятком у раціоні дитини. З місією зробити дітей здоровішими та щасливішими , була розроблена програма «Абетка Харчування» – частина глобальної соціальної ініціативи «Nestlé Здорові діти».

Програма діє 13 років та є однією з перших ініціатив про здорове харчування для школярів в Україні. За цей час понад 2 млн українських дітей дізналися про здорові звички завдяки навчальному курсу «Абетки Харчування». У 2023 році проєкт набрав обертів, ставши корисним для сотень закладів та понад 45 тис. учнів.

Мета «Абетки Харчування»

«Абетка Харчування» призначена для розвитку у дитини ціннісного ставлення до власного здоров’я, формування правильних звичок та принципів збалансованого харчування. На практиці це означає, що діти формують правило їсти овочі, фрукти, молочні продукти, рибу, м’ясо, а також пити багато води.

Ціла експертна група працювала над тим, щоб запропонувати навчальні матеріали та ініціативи, які мають бути цікавими, інтерактивними та корисними.

Навчальні матеріали регулярно проходять затвердження МОН та перевіряються на актуальність провідними експертами «Асоціації Дієтологів України».

Команда програми докладає зусиль для того, щоб відповідати новітнім трендам, а також швидко адаптуватися до викликів освітнього процесу в Україні.

Прикладами таких ініціатив програми є пізнавально-розважальні набори для навчання в укриттях та нова настільна гра «Мультивсесвіт Їжі». Вони дозволяють не переривати навчання та зменшують рівень стресу під час тривоги.

Що входить до «Абетки Харчування»?

Програма поєднує у собі навчальний курс, що складається з:

відео-уроків та тестувань для закріплення матеріалу;

інтерактивних презентацій для вчителів;

електронних зошитів та методичок.

Матеріали доступні на офіційній платформі «Абетки Харчування».

Для викладачів і батьків створено окремі розділи з релевантними матеріалами. Навчальна інформація викладена доступною мовою, що полегшить її сприйняття дітьми. Батьки зможуть виконувати домашні завдання спільно з дітьми для закріплення знань, а також, на платформі є прості рецепти поживних страв, які можна готувати з дітьми. А це – вже не тільки про здорове харчування, але й про спілкування, прояв турботи, уваги та інтересу до дитини.

Окрім навчального курсу у рамках програми регулярно проводяться конкурси з корисними подарунками для батьків та вчителів, кулінарні майстер-класи, інші заходи офлайн, живі події, проєкти підтримки шкіл.

Як стати учасником програми «Абетка Харчування»?

Учасником платформи можуть стати як вчителі, так і батьки. Для цього слід зареєструватися, створивши персональний кабінет та заповнивши контактну інформацію у реєстраційні формі на сайті abetka-healthykids.com.ua:

Реєстрація на платформі дає можливість безкоштовного вільного користування матеріалами програми, дозволяє стати учасником спільноти та брати участь у всіх проєктах підтримки школярів: воркшопах, майстер-класах, конкурсах тощо.

У 2023 році на платформі було зареєстровано понад 20 тисяч нових школярів. Ініціатори провели шість офлайн заходів живих подій для школярів: кулінарні майстер-класи з професійними шефами, відкриті уроки з WOW-ефектом, воркшопи для дітей працівників, організували інтерактивні навчальні зони на фестивалі «Мамазліт». За останній рік було підтримано продуктами, навчальними та розважальними матеріалами й благодійні табори для дітей ВПО «RecoveryCamp».

«Мультивсесвіт Їжі»

На початку грудня цього року програма потішила освітню спільноту новиною – світ побачила карткова гра для школярів «Мультивсесвіт Їжі». Кожна картка містить зображення харчового продукту або ж страви, які оцінюються за умовною шкалою корисності. Під час гри учасники мають віднайти якомога більшу кількість корисних продуктів, щоб отримати вищі бали та стати переможцями. Новинку вже успішно випробували учні школи «Без Меж» у Київській області, а відкриття гри проводив справжній робот Питайлик, житель Країни здорового харчування.

Отримати гру вже у лютому 2024 року зможуть найактивніші школи програми. Більше інформації можна отримати на офіційному сайті проєкту abetka-healthykids.com.ua.