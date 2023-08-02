В українських школах з'явиться оновлена дисципліна "Захист України": чого навчатимуть

В рамках предмету дітей навчатимуть домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами і орієнтування на місцевості.

В Україні школярів навчатимуть оновленої дисципліни "Захист України".

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Розпочали роботу над оновленням дисципліни "Захист України". Більше практики, актуальних знань та життєво необхідних умінь. І діти, і вчителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим", - написав Лісовий у своєму фейсбуці.

За його словами, в рамках предмету дітей навчатимуть якісної домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами і орієнтування на місцевості — "те, на що сьогодні є запит".

"Тож з вересня плануємо запустити пілот проєкту оновленої дисципліни –– реалізовуватимемо у школах з різних областей. На основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілоті, програма дисципліни буде фіналізована", - каже міністр.

Аби пілотний запуск предмету відбувся успішно, планують передовсім провести навчання для вчителів.

"Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", - додав Лісовий.

Нагадаємо, новий навчальний рік в Україні почнеться 1 вересня 2023 року і завершиться 28 червня 2024 року. Кожній громаді рекомендують зважати на свою безпекову ситуацію під час організації навчального процесу.

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