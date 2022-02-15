В українських силових структур є досвід і алгоритми дій для будь-якого розвитку подій - Венедіктова

Венедіктова наголосила, що зараз в Україні є кваліфіковані кадри, налагоджена постійна комунікація з правозахисними організаціями, громадянським суспільством та іноземними компетентними органами і міжнародними юрисдикціями.
Прокурори та правоохоронні органи чітко виконують свої обов’язки в межах визначених повноважень та готові до будь-якого розвитку подій.
Як повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, про це Ірина Венедіктова заявила на нараді із силовиками на Донеччині.
Зазначається, що під головування генпрокурорки Венедіктової у Краматорській окружній прокуратурі 15 лютого обговорили питання діяльності правоохоронної системи в особливий період.
"Ситуація чергової спроби ескалації та поширення російської гібридної агресії вимагає максимальної мобілізації та консолідації зусиль правоохоронних та інших державних органів для відбиття можливої атаки ворога. Безперечно, органи прокуратури у межах своєї компетенції координуватимуть роботу правоохоронної системи в умовах будь-якого розвитку подій... Ми маємо необхідний досвід та механізми", – наголосила генпрокурорка.
Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи зараз мають продемонструвати злагодженість у протидії найтяжчим міжнародним злочинам, які вчиняються в умовах збройного конфлікту.
За словами Венедіктової, в Офісі Генпрокурора діє спеціалізований Департамент щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, аналогічні управління працюють в Донецькій та Луганській обласних прокуратурах.
"З минулого року ми спільно з керівниками правоохоронних органів розпочали спеціалізацію слідчих підрозділів Служби безпеки України та Нацполіції. Зараз у нас вже є кваліфіковані кадри, налагоджена постійна комунікація з правозахисними організаціями, громадянським суспільством та іноземними компетентними органами і міжнародними юрисдикціями. Весь цей арсенал дозволяє швидко та ефективно організувати роботу із документування, розслідування та притягнення винних до відповідальності", – підкреслила генпрокурорка.
Венедіктова наголосила, що всі зафіксовані громадянами прояви агресії з боку Росії, зокрема фото-, відео- та інші матеріали, стануть важливими доказами злочинів проти України та будуть основою судових процесів над злочинцями як на національному, так і міжнародному рівні.
Крім того, Венедіктова заявила, що в разі необхідності, в Офісі Генпрокурора буде організовано цілодобову "гарячу лінію", куди кожен зможе надати інформацію за телефоном, месенджером чи на електронну пошту.
Генпрокурорка також зазначила, що за період війни в Україні виявлено вже понад 31 тисячу правопорушень, а матеріали щодо чверті з них направлено для розгляду до суду. Суди вже ухвалили понад 4 тисячі вироків. А тепер прокуратура та інші правоохоронні органи сподіваються на активну та ефективну співпрацю із громадянами України.
Нагадаємо, після візиту до Сполучених Штатів Америки українська генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила про те, в яких напрямках буде відбуватися співпраця та надаватиметься підтримка з боку американських партнерів.
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